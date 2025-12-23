Grave accidente en la NQS, en Bogotá: motociclista murió tras impacto con un camión

Un motociclista falleció en Bogotá hacia las 11 de la mañana de este martes 23 de diciembre, luego de que sufriera un grave accidente que también involucró un camión, en la avenida NQS con calle 22C, localidad de Los Mártires. La Policía de Tránsito acordonó la zona mientras personal de criminalística hace el respectivo levantamiento del cuerpo y las investigaciones sobre las causas de este siniestro vial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En videos compartidos en redes sociales se ve que el/la motociclista resultó en el suelo, en el corredor sentido sur-norte. "Se implementa cierre vial en la NQS con calle 18 hacia oriente, unidad de criminalística hace presencia en el lugar e inicia labores de investigación. Agentes Civiles y Grupo Guía, realizan gestión del tráfico en la Calle 18 y en la Calle Sexta", aseguró Bogotá Tránsito en su cuenta de X.

Las autoridades recomendaron como vías alternas la Avenida Circunvalar y la carrera 68, mientras se atiende la emergencia. Según se ha comentado, la víctima al parecer perdió el control de la motocicleta debido a los baches entre loza y loza. Posteriormente, habría caído en medio del trayecto de un tractocamión. Sin embargo, todo aún es materia de investigación.



[11:05 a.m.] #MovilidadAhora | Se implementa cierre vial en la NQS con calle 18 hacia oriente, unidad de criminalística hace presencia en el lugar e inicia labores de investigación. Agentes Civiles y Grupo Guía, realizan gestión del tráfico en la Calle 18 y en la Calle Sexta. https://t.co/W5oVJR9xFI pic.twitter.com/0trfAI6yEC — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 23, 2025

Publicidad

Noticia en desarrollo...