Plataforma para pagar pico y placa Solidario en Bogotá presenta fallas hoy 24 de diciembre

Desde tempranas horas de este miércoles 24 de diciembre de 2025, cientos de usuarios en redes sociales reportan problemas en la plataforma para pagar los permisos de pico y placa solidario en Bogotá. Las autoridades se pronunciaron y confirmaron las intermitencias en el servicio respectivo. Según lo confirmó Movilidad Bogotá, esta plataforma presenta intermitencias debido a las fallas técnicas en el RUNT.

Las entidades encargadas han dado a conocer a los usuarios afectados que tan pronto se superen las fallas técnicas correspondientes, se procederá a la emisión de los respectivos permisos para estas fechas navideñas y de fin de año en la capital del país. "La plataforma de Pico y Placa Solidario presenta intermitencias en su funcionamiento debido a fallas técnicas en el RUNT. Una vez se resuelvan los inconvenientes, la Secretaría de Movilidad podrá emitir los permisos", explican las autoridades.

Algunos usuarios sostienen que, al parecer, el servicio estaría presentando falencias desde hace algunos días atrás, razón por la que ha sido una labor complicada para lo conductores de Bogotá conseguir este tipo de permisos en medio de las fiestas decembrinas y de fin de año, más aún, luego de que la alcaldía de Carlos Fernando Galán anunciara que la medida de pico y placa no iba a suspenderse durante varias semanas de este mes, como tradicionalmente se hacía.



#Atención: La plataforma de Pico y Placa Solidario presenta intermitencias en su funcionamiento debido a fallas técnicas en el RUNT.



— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 24, 2025

¿Cuánto vale el pico y placa solidario?

Este 2025 se ha implementado un ajuste en la tarifa del "Pico y Placa Solidario", especialmente para los vehículos que no están matriculados en Bogotá. En general, las nuevas tarifas para estos vehículos duplican el valor base establecido.

Cilindraje menor a 1.500 CC:

Valor base actual: $66.900 pesos. Tarifa para vehículos no matriculados en Bogotá: $133.800 pesos.

Cilindraje entre 1.500 y 3.000 CC:

Valor base actual: $87.400 pesos. Tarifa para vehículos no matriculados en Bogotá: $174.800 pesos.

Cilindraje mayor a 3.000 CC:

Valor base actual: $104.900 pesos. Tarifa para vehículos no matriculados en Bogotá: $209.800 pesos.



Pico y placa en Bogotá durante diciembre

La Secretaría de Movilidad ha definido un esquema especial para facilitar el tránsito durante las festividades. La principal novedad es la suspensión de la restricción durante cuatro días consecutivos (del 25 al 28 de diciembre).

1. Calendario de Restricciones (Diciembre)

Fecha Estado de la Medida Placas que circulan Lunes 22 Habitual 6, 7, 8, 9 y 0 Martes 23 Habitual 1, 2, 3, 4 y 5 Miércoles 24 Habitual 6, 7, 8, 9 y 0 Jueves 25 Sin restricción (Festivo) Todas Viernes 26 Sin restricción (Especial) Todas Sábado 27 Sin restricción (Fin de semana) Todas Domingo 28 Sin restricción (Fin de semana) Todas

2. Regreso a la normalidad (29 al 31 de diciembre)

Después del descanso de cuatro días, la medida retorna a su rotación ordinaria:

Lunes 29: Circulan placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Circulan placas 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 30: Circulan placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Circulan placas 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 31: Circulan placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Circulan placas 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 2 de enero: Se confirma que tampoco habrá pico y placa para facilitar el Plan Retorno.

3. Pico y Placa Regional

Para quienes ingresan a Bogotá en días de alta afluencia (festivos y puentes), se mantiene el horario por turnos en las entradas de la ciudad:

12:00 p. m. a 4:00 p. m.: Solo entran placas pares .

Solo entran placas . 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo entran placas impares.

Recomendaciones adicionales

Debido a la temporada, se reportan bloqueos intermitentes en la Autopista Norte y cortes de agua programados que podrían afectar la rutina ciudadana. Las autoridades sugieren planear los viajes con antelación y verificar siempre el estado de las vías para evitar embotellamientos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO