Plataforma para pagar pico y placa Solidario en Bogotá presenta fallas hoy 24 de diciembre

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Desde tempranas horas de este miércoles 24 de diciembre de 2025, cientos de usuarios en redes sociales reportan problemas en la plataforma para pagar los permisos de pico y placa solidario en Bogotá. Las autoridades se pronunciaron y confirmaron las intermitencias en el servicio respectivo. Según lo confirmó Movilidad Bogotá, esta plataforma presenta intermitencias debido a las fallas técnicas en el RUNT.
Las entidades encargadas han dado a conocer a los usuarios afectados que tan pronto se superen las fallas técnicas correspondientes, se procederá a la emisión de los respectivos permisos para estas fechas navideñas y de fin de año en la capital del país. "La plataforma de Pico y Placa Solidario presenta intermitencias en su funcionamiento debido a fallas técnicas en el RUNT. Una vez se resuelvan los inconvenientes, la Secretaría de Movilidad podrá emitir los permisos", explican las autoridades.
Algunos usuarios sostienen que, al parecer, el servicio estaría presentando falencias desde hace algunos días atrás, razón por la que ha sido una labor complicada para lo conductores de Bogotá conseguir este tipo de permisos en medio de las fiestas decembrinas y de fin de año, más aún, luego de que la alcaldía de Carlos Fernando Galán anunciara que la medida de pico y placa no iba a suspenderse durante varias semanas de este mes, como tradicionalmente se hacía.
#Atención: La plataforma de Pico y Placa Solidario presenta intermitencias en su funcionamiento debido a fallas técnicas en el RUNT.— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 24, 2025
Una vez se resuelvan los inconvenientes, la Secretaría de Movilidad podrá emitir los permisos. pic.twitter.com/hRGX4nTT4z
Publicidad
Este 2025 se ha implementado un ajuste en la tarifa del "Pico y Placa Solidario", especialmente para los vehículos que no están matriculados en Bogotá. En general, las nuevas tarifas para estos vehículos duplican el valor base establecido.
La Secretaría de Movilidad ha definido un esquema especial para facilitar el tránsito durante las festividades. La principal novedad es la suspensión de la restricción durante cuatro días consecutivos (del 25 al 28 de diciembre).
Publicidad
|Fecha
|Estado de la Medida
|Placas que circulan
|Lunes 22
|Habitual
|6, 7, 8, 9 y 0
|Martes 23
|Habitual
|1, 2, 3, 4 y 5
|Miércoles 24
|Habitual
|6, 7, 8, 9 y 0
|Jueves 25
|Sin restricción (Festivo)
|Todas
|Viernes 26
|Sin restricción (Especial)
|Todas
|Sábado 27
|Sin restricción (Fin de semana)
|Todas
|Domingo 28
|Sin restricción (Fin de semana)
|Todas
Después del descanso de cuatro días, la medida retorna a su rotación ordinaria:
Para quienes ingresan a Bogotá en días de alta afluencia (festivos y puentes), se mantiene el horario por turnos en las entradas de la ciudad:
Debido a la temporada, se reportan bloqueos intermitentes en la Autopista Norte y cortes de agua programados que podrían afectar la rutina ciudadana. Las autoridades sugieren planear los viajes con antelación y verificar siempre el estado de las vías para evitar embotellamientos.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO