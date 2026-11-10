Habla novia de Ramsés Vargas, joven hallado sin vida en el norte de Bogotá: “Envidia”

Las dudas sobre lo que le ocurrió a Ramsés Felipe Vargas Quevedo, el egresado del Gimnasio Moderno que fue encontrado sin vida en el norte de Bogotá, se ciernen sobre el caso que es investigado por las autoridades. Interrogantes sobre qué habría motivado su asesinato, quiénes son los responsables y dónde están elementos clave como la camioneta en la que se movilizaba y su celular siguen en el aire, a la espera de obtener respuesta. Su novia, María Paula Morera, manifestó sus sospechas sobre lo que le habría podido ocurrir a su pareja.



¿Qué pasó con Ramsés Vargas, egresado del Gimnasio Moderno? Esto se sabe

Ramsés Felipe Vargas tenía 27 años. Su familia relata que el pasado 5 de noviembre perdió contacto con su mamá cuando iba de camino a una finca de él, a bordo de una camioneta blindada que su padre le había regalado unos días atrás. En la mañana del 6 de noviembre, el cuerpo de Vargas fue encontrado en el barrio El Paraíso, localidad de Chapinero, en una zona boscosa de los Cerros Orientales. Según fuentes de la Policía, el joven adulto tenía una herida de bala. Su familia guarda silencio, mientras que las investigaciones avanzan.

En entrevista con Blu Radio, Morera relató que unos días antes la había invadido un presentimiento de que algo le ocurriría a Ramsés, cuando se encontraron por última vez. “Nunca me imaginé que llegara a pasar hasta esos extremos de la injusticia y la inseguridad del país”, comentó. (Más noticias de Bogotá: A la cárcel, vigilante señalado de la muerte de un adolescente en un club de golf de Cartagena)

El recorrido de Ramsés Vargas

Según su pareja, Ramsés primero fue a recoger a su mejor amigo de la infancia al Aeropuerto Internacional El Dorado. Al parecer, lo llevó hasta su casa y desde ahí salió rumbo a la finca, que estaría ubicada entre Bogotá y Mosquera. María Paula especula que en ese trayecto habría sido interceptado por los responsables de su asesinato. “Quizás opuso fuerza”.

“Siento que realmente fue algo planeado”, afirma la joven. Ella describe a su pareja como alguien noble, que no tenía enemigos y se caracterizaba por la sencillez y la amabilidad. Ella dice que, quizás, fueron personas que le tenían envidia las que habrían planeado o ejecutado el robo, pero tampoco descarta que los responsables sean unas personas que simplemente lo vieron en la camioneta y perpetraron el hurto.

María Paula Rodríguez Rozo

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