Caso Yulixa Toloza: revelan los últimos videos de la mujer desaparecida en Bogotá tras procedimiento

Yulixa Toloza ya completa más de 24 horas de desaparecida. Las autoridades continúan en la reconstrucción de su rastro después que se hiciera un procedimiento estético en un centro que funcionaría ilegalmente al sur de Bogotá. Noticias Caracol conoció videos del caso que ha causado polémica y vuelve a poner el ojo de la opinión pública sobre centros de estética que funcionan ilegalmente.



Toloza, una estilista de 52 años, fue el miércoles 13 de mayo hacia el centro. Este medio obtuvo el video en el que se ve cómo la mujer sale de su vivienda en Bosa y se sube a un carro gris que la llevó a la estética en compañía de una amiga suya.

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Las siguientes imágenes que se conocieron de Yulixa fueron grabadas dentro de la estética, en las que se puede detallar que Yulixa ya presentaba dificultad para respirar mientras que se veía pálida. Los presentes le piden que respire y se tranquilice. Otro video muestra cuando Yulixa cae al suelo; entre una mujer y un hombre intentan levantarla para ponerla en la camilla nuevamente.



Según las amigas de Julixa, ella les contó a través de estos chats vía WhatsApp que estaba mal y la llevaban a un hospital, aunque los textos enviados son cortantes y poco coherentes. Esta particularidad despertó dudas, ahí inició la búsqueda por cinco hospitales del sur de la ciudad, pero la mujer nunca apareció.

#Bogotá | Pasan las horas y todavía no se tiene rastro de Yulixa Toloza, mujer que desapareció tras someterse a una intervención quirúrgica en un centro de estética ilegal. Esto dijo su amiga.



Vea la entrevista👉https://t.co/mAwdQQPOXg pic.twitter.com/OOCHfTKF2i — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 15, 2026

A las 7:24 p. m.,una cámara registra la última imagen conocida de Yulixa Tolosa, que está en manos de los investigadores. Un testigo cuenta que fue cargada por dos hombres y una mujer que la subieron a un automóvil en un presunto estado de inconsciencia. “Estaba inconsciente, me impactó. que yo dije ‘uy, parece un muerto’".



“Una muchacha altica, como gordita, altica y después cerró el baúl y fue cuando aparecieron dos hombres de negro y la señora estaba toda de negro y la arrastraban. Ella tenía como cuando sacan un borracho que no se sabe ni dónde está parado y cada uno le tenía los brazos”, dijo la persona al Ojo de la Noche.



María Paula Rodríguez Rozo

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