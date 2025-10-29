En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Así será el nuevo proyecto que transformará el antiguo Cici Aquapark: ya no tendrá piscinas

Así será el nuevo proyecto que transformará el antiguo Cici Aquapark: ya no tendrá piscinas

La nueva obra estará bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) y busca ampliar la oferta recreativa de la capital siendo un centro de entretenimiento familiar en Bogotá.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Así será el nuevo proyecto que transformará el antiguo Cici Aquapark: ya no tendrá piscinas
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que en ese punto se adelanta una nueva construcción. -
Google Maps/ Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad