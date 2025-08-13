Cierres en la autopista sur por obras de TransMilenio: alístese para trancones

Debido a las fases II y III de TransMilenio, que abarcan la extensión de la troncal NQS desde la calle 22 hasta el sector de conocido como El Vínculo en la comuna 6 de Soacha, habrá una cierre vial importante en la vía que conecta Bogotá con este municipio vecino. "Soacha continúa en reconstrucción. Hemos llegado a la fase definitiva de la terminación de las obras que garantizarán el beneficio a cerca de 250.000 usuarios que tomamos todos los días el sistema de transporte masivo", dijo el alcalde del municipio, Julio Sánchez.

A partir de este agosto y casi durante un año se reducirá el acceso a la autopista sur. "Generando por supuesto afectaciones en materia de movilidad. Era una decisión que teníamos que tomar", agregó el mandatario local. Actualmente se está en la construcción de estaciones, puentes peatonales, calzadas mixtas y exclusivas para TransMilenio, así como un colector de aguas lluvias. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que la obra era muy necesaria. "El colector tiene 3.6 kilómetros de longitud, parte del sector de 3 con una perfundida de 4.5 metros, recorre la ciudad por debajo de la autopista y llega hasta el sector de San Nicolás, donde tiene una profundidad de 11 metros", señaló Rey sobre el colector de aguas de lluvia.



¿Cuáles serán los cierres en la autopista sur?

El cierre de este importante corredor vial será parcial, ya que pasará de tres a dos carriles por las obras que se adelantan de TransMilenio. "Sabemos que hay afectaciones en la Autopista Sur, por eso invitamos a usar rutas alternas como Mondoñedo o La Mesa en los planes éxodo y retorno", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Soacha.

Sánchez dijo que seguirán "trabajando de manera articulada con la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, la región metropolitana, TransMilenio y la empresa Ferreregional para que las medidas que a lo largo de los años se han tomado sobre el corredor de la Autopista Sur se mantengan".

¿Cómo es el proyecto de TransMilenio hasta Soacha?

El pasado mes de mayo, la Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con la Empresa Férrea Regional (EFR) y la Alcaldía de Soacha, reportaron el 55.6% de avance en las obras de la expansión de TransMilenio a al municipio cundinamarqués. "Un proyecto de alta prioridad para mejorar la movilidad de la región", se lee en un comunicado de la EFR.

La intervención contempla la construcción de 4,4 kilómetros adicionales de carril exclusivo, un nuevo Portal de TransMilenio, seis estaciones intermedias, una estación de integración, puentes peatonales y la recuperación de espacio público de calidad. Se destaca la construcción de un desvío temporal de 2,5 kilómetros, con una inversión cercana a $4.000 millones, que permite mantener el flujo vehicular desde la calle 16 hasta la diagonal 5 Sur, mientras se desarrollan las obras.

Acorte de mayo de 2025, estos son algunos de los avances destacados del proyecto de TransMilenio en Soacha:



100 % ejecutado el Patio Portal El Vínculo (110.000 m² construidos).

Finalizado el puente peatonal de acceso al portal.

1.882 metros intervenidos en la calzada BRT.

2.050 metros ejecutados en la calzada Bogotá–Girardot.

777 metros construidos en la calzada Girardot–Bogotá.

630 metros de tubería del colector sur instalados, clave para el manejo de aguas lluvias.

Debido a las obras que se adelantan en el municipio, hay una nueva medida para ingresar a Soacha y que aplicará sábados, domingos y festivos en dos horarios de cuatro horas cada uno. Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. únicamente podrán entrar vehículos cuya placa termine en número par. Luego, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. podrán entrar los vehículos con placas terminadas en número impar.

"Era una decisión que teníamos que tomar. Es terminar las obras de manera urgente, pronta y acelerada, pero generar también una rápida puesta en funcionamiento del Portal El Vínculo y las estaciones que nos conectan y nos comunican con Bogotá", dijo el mandatario del municipio en un video compartido en sus redes sociales.

