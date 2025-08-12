Cierres y desvíos en Bogotá por cortejo fúnebre y actos conmemorativos a Miguel Uribe Turbay

Para el miércoles 13 de agosto, Bogotá tendrá una serie de cierres y desvíos viales con motivo del cortejo fúnebre y las ceremonias en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las restricciones buscan garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo de los actos en distintos puntos de la ciudad.

El senador falleció el 11 de agosto de 2025 en Bogotá. Su muerte fue la consecuencia de un atentado sicarial que sufrió dos meses antes, el 7 de junio de 2025, mientras participaba en un evento de su campaña en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. En el ataque, Uribe Turbay recibió dos disparos que lo dejaron en una condición crítica. A pesar de los esfuerzos médicos en la Fundación Santa Fe, donde fue atendido, no logró recuperarse de las heridas, falleciendo en la madrugada del lunes. Su asesinato, calificado como un magnicidio por la Fiscalía General, ha generado una profunda conmoción en el país y un amplio rechazo en el espectro político nacional.



Principales cierres viales

Zona centro : El cuadrante comprendido entre la calle 7 y la avenida calle 19, y entre la avenida carrera 10 y carrera 7, permanecerá cerrado completamente desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

: El cuadrante comprendido entre la calle 7 y la avenida calle 19, y entre la avenida carrera 10 y carrera 7, permanecerá cerrado completamente desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Avenida carrera 7: Tramo entre calle 11 y avenida calle 26, cierre total de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tramo entre calle 11 y avenida calle 26, cierre total de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Avenida calle 19: Entre carrera 4 y avenida carrera 10, cierre total desde el 9 de agosto a la 1:00 p.m. hasta el 13 de agosto a las 4:00 p.m.

Entre carrera 4 y avenida carrera 10, cierre total desde el 9 de agosto a la 1:00 p.m. hasta el 13 de agosto a las 4:00 p.m. Avenida carrera 10: Calzada oriental mixta entre avenida calle 6 y avenida calle 26, cerrada desde el 9 de agosto a la 1:00 p.m. hasta el 13 de agosto a las 4:00 p.m.

Calzada oriental mixta entre avenida calle 6 y avenida calle 26, cerrada desde el 9 de agosto a la 1:00 p.m. hasta el 13 de agosto a las 4:00 p.m. Avenida calle 26: Entre avenida carrera 30 (NQS) y carrera 5, cierre total de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Entre avenida carrera 30 (NQS) y carrera 5, cierre total de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Calle 24: Entre Diagonal 22 Bis y carrera 17, cierre total en el mismo horario que la calle 26.

La reapertura de estas vías dependerá de que no se presenten aglomeraciones que pongan en riesgo la seguridad vial.



Rutas de desvío recomendadas

Quienes transiten por la avenida carrera 10 en sentido sur–norte podrán tomar la avenida calle 6 hacia el oriente para conectar con la avenida Circunvalar, o hacia el occidente para empalmar con la NQS.

Los conductores que circulen por la carrera 8 hacia el sur podrán desviarse por la avenida calle 19 hacia occidente hasta la carrera 22, o hacia oriente hasta la carrera 4.

Para los viajes en la avenida calle 26, las rutas alternativas incluyen la carrera 4 al norte y calle 32 al occidente, la carrera 5 al sur con conexión a la avenida calle 6, y desde la carrera 13 o la avenida carrera 10, desviarse hacia la calle 19.

Quienes transiten en sentido occidente–oriente podrán usar la avenida calle 25 (Las Américas) o la NQS hacia el norte y luego la calle 45.

En la calle 24, se recomienda tomar la Diagonal 22 Bis al sur y la carrera 17 al norte antes de retomar la vía principal.

Las autoridades piden a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y, en la medida de lo posible, utilizar transporte público para minimizar la congestión.

