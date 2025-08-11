Publicidad

Muerte Miguel Uribe
Murió Miguel Uribe Turbay

Murió Miguel Uribe Turbay

El senador del Centro Democrático falleció el 11 de agosto luego de ser víctima de un atentado dos meses antes.

  Marco Rubio exige "justicia" tras la muerte de aspirante presidencial en Colombia
    Marco Rubio exige "justicia" tras la muerte de aspirante presidencial en Colombia
    ARCHIVO
    BOGOTÁ

    Primer mensaje de Estados Unidos por muerte de Miguel Uribe: Marco Rubio exigió "justicia"

    El secretario de Estado de Estados Unidos se pronunció tras el fallecimiento del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto.

  • Miguel Uribe Turbay.
    Miguel Uribe Turbay.
    Colprensa
    BOGOTÁ

    El parte médico de Fundación Santa Fe que confirma muerte de Miguel Uribe Turbay

    "Se trabajó incansablemente", manifestaron desde la Fundación Santa Fe sobre el deceso del senador Uribe Turbay.

  • Red sicariato Miguel Uribe Turbay.
    Red sicariato Miguel Uribe Turbay -
    Colprensa y Fiscalía
    BOGOTÁ

    ¿Quiénes son los capturados por el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay?

    El crimen fue perpetrado el 7 de junio de 2025 durante un evento de campaña en el barrio Modelia de Bogotá. Un menor de 15 años le disparó al senador Miguel Uribe Turbay.

  • Miguel Uribe Turbay
    Miguel Uribe Turbay
    COLPRENSA
    BOGOTÁ

    Así fueron últimas horas críticas de Miguel Uribe Turbay luego de hemorragia: "Estado se revirtió"

    Este lunes 11 de agosto se confirmó que el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe falleció tras ser reportado un episodio de hemorragia en su sistema nervioso central. Estos fueron los últimos informes de la Fundación Santa Fe sobre su salud.

  • Los mensajes de líderes políticos tras muerte de Miguel Uribe Turbay
    AFP
    POLÍTICA

    Los mensajes de líderes políticos tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

    Álvaro Uribe, del Centro Democrático y partido al que pertenecía el senador, fue uno de los primeros en reaccionar, expresando: “Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

  • María Carolina Hoyos, hija de Diana Turbay
    María Carolina Hoyos, hija de Diana Turbay
    IG María Carolina Hoyos
    BOGOTÁ

    Sentido mensaje de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay: "Con el corazón roto"

    "Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico", expresó la hermana del senador.

  • Miguel Uribe Turbay
    Miguel Uribe Turbay
    REDES SOCIALES
    Lo último
    BOGOTÁ

    El mensaje de María Claudia Tarazona tras muerte de Miguel Uribe: "Siempre serás el amor de mi vida"

    La esposa del precandidato presidencial y senador publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando el fallecimiento del político. Esto dijo.

  • Miguel Uribe Turbay
    Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. -
    Foto: Colprensa
    BOGOTÁ

    Murió Miguel Uribe Turbay tras el atentado del cual fue víctima en Bogotá

    El senador y precandidato presidencial colombiano permanecía en estado grave en la Fundación Santa Fe.

  • Miguel Uribe Turbay ya había hablado de falta de seguridad con su esposa María Claudia Tarazona
    Miguel Uribe Turbay ya había hablado de falta de seguridad con su esposa María Claudia Tarazona
    Foto: Los Informantes
    BOGOTÁ

    La conversación que Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona habían tenido sobre su seguridad

    En una entrevista exclusiva con Los Informantes, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, reveló que ya habían alertado sobre la falta de protección del precandidato antes del atentado.

  • María Claudia Tarazona le contí a su hijo de 4 años lo que pasó con Miguel Uribe Turbay
    María Claudia Tarazona y sus hijos tienen la esperanza de la recuperación de Miguel Uribe Turbay
    Los Informantes
    LOS INFORMANTES

    María Claudia Tarazona narra difícil conversación con su hijo tras atentado a Miguel Uribe Turbay

    En entrevista con Los Informantes, María Claudia Tarazona reveló en detalle cómo ha enfrentado su familia las horas más críticas de Miguel Uribe Turbay. "¿Por qué a mi papá?", cuestionó Alejandro al saber del atentado.

