Murió Miguel Uribe Turbay
El senador del Centro Democrático falleció el 11 de agosto luego de ser víctima de un atentado dos meses antes.
Primer mensaje de Estados Unidos por muerte de Miguel Uribe: Marco Rubio exigió "justicia"
El secretario de Estado de Estados Unidos se pronunció tras el fallecimiento del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto.
El parte médico de Fundación Santa Fe que confirma muerte de Miguel Uribe Turbay
"Se trabajó incansablemente", manifestaron desde la Fundación Santa Fe sobre el deceso del senador Uribe Turbay.
¿Quiénes son los capturados por el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay?
El crimen fue perpetrado el 7 de junio de 2025 durante un evento de campaña en el barrio Modelia de Bogotá. Un menor de 15 años le disparó al senador Miguel Uribe Turbay.
Así fueron últimas horas críticas de Miguel Uribe Turbay luego de hemorragia: "Estado se revirtió"
Este lunes 11 de agosto se confirmó que el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe falleció tras ser reportado un episodio de hemorragia en su sistema nervioso central. Estos fueron los últimos informes de la Fundación Santa Fe sobre su salud.
Los mensajes de líderes políticos tras la muerte de Miguel Uribe Turbay
Álvaro Uribe, del Centro Democrático y partido al que pertenecía el senador, fue uno de los primeros en reaccionar, expresando: “Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.
Sentido mensaje de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay: "Con el corazón roto"
"Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico", expresó la hermana del senador.
El mensaje de María Claudia Tarazona tras muerte de Miguel Uribe: "Siempre serás el amor de mi vida"
La esposa del precandidato presidencial y senador publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando el fallecimiento del político. Esto dijo.
La conversación que Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona habían tenido sobre su seguridad
En una entrevista exclusiva con Los Informantes, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, reveló que ya habían alertado sobre la falta de protección del precandidato antes del atentado.
María Claudia Tarazona narra difícil conversación con su hijo tras atentado a Miguel Uribe Turbay
En entrevista con Los Informantes, María Claudia Tarazona reveló en detalle cómo ha enfrentado su familia las horas más críticas de Miguel Uribe Turbay. "¿Por qué a mi papá?", cuestionó Alejandro al saber del atentado.