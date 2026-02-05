Curso gratis de conducción para mujeres en Bogotá incluye licencia C1: requisitos y cómo aplicar

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar abrió una convocatoria dirigida a mujeres que viven en esta localidad del sur de Bogotá y que están interesadas en aprender a conducir sin tener que pagar por el proceso. El programa incluye el curso teórico y práctico y la obtención de la licencia de conducción C1, una de las más usadas en el país. La información fue confirmada por la Alcaldía local de Ciudad Bolívar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El proceso hace parte de una estrategia que la administración local ha denominado Mujeres con autonomía económica, una línea que reúne varios cursos pensados para generar alternativas de ingreso y acceso a trabajo para mujeres de la localidad. Dentro de esa oferta, la formación en conducción es uno de los componentes con mayor demanda, ya que permite aplicar a empleos ligados al transporte y a servicios en los que se exige licencia vigente.



¿En qué consiste el curso gratuito de conducción?

El curso está diseñado para que las participantes aprendan a manejar vehículos cubiertos por la licencia C1, que habilita la conducción de automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular. Además de la formación, el programa cubre el trámite para obtener la licencia, lo que elimina uno de los costos que más limita el acceso a este documento.



De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local, el proceso incluye clases teóricas, prácticas y el acompañamiento necesario para cumplir con los requisitos exigidos para la expedición de la licencia de conducción. Todo el proceso se ofrece sin ningún cobro a las mujeres seleccionadas. La licencia C1 permite acceder a trabajos como conductora de vehículos de empresa, reparto, mensajería, logística y otros servicios donde se exige una certificación oficial. Por ese motivo, la administración local incluyó este componente dentro de su plan de formación.



Publicidad

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

La convocatoria no es abierta para toda la ciudad. Uno de los requisitos principales es residir en la localidad de Ciudad Bolívar. Solo las mujeres que puedan acreditar que viven en esta zona de Bogotá pueden postularse al curso de conducción o a cualquiera de los otros programas incluidos en la estrategia. En cuanto a la edad, el curso de conducción con licencia C1 está dirigido a mujeres entre los 18 y los 60 años. Este rango fue definido por la Alcaldía Local y es el mismo que se utiliza en otras iniciativas de formación relacionadas con el sector transporte. No se exige experiencia previa en conducción, pero sí el cumplimiento de los requisitos documentales y de residencia establecidos para el proceso.



Requisitos para inscribirse al curso de conducción gratis

Para participar en la convocatoria, las interesadas deben presentar una serie de documentos que permiten verificar su identidad y su condición de residentes de la localidad. La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó que los requisitos básicos son los siguientes:



Documento de identidad

Certificado del Sisbén

Recibo de un servicio público que acredite la residencia en Ciudad Bolívar

Certificado de afiliación a salud expedido por la ADRES

Estos documentos deben presentarse al momento de la inscripción presencial, que se realizará en la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en las fechas y horarios definidos por la administración. La entidad aclaró que el cumplimiento de estos requisitos no garantiza el cupo automático, ya que el número de participantes es limitado.

De otro lado, la Alcaldía Local señaló que, una vez revisados los documentos, se dará prioridad a mujeres que pertenezcan a grupos con enfoque diferencial. Esto significa que el proceso tendrá en cuenta situaciones específicas que afectan el acceso a formación y empleo. Dentro de los grupos priorizados están:



Mujeres cuidadoras

Mujeres con discapacidad

Mujeres indígenas

Mujeres víctimas del conflicto armado

Mujeres firmantes del Acuerdo de Paz

Mujeres afrocolombianas, raizales o palenqueras

Mujeres con medidas de protección vigentes

Para acceder a esta priorización, las aspirantes deben presentar los soportes que acrediten su condición durante el proceso de inscripción.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL