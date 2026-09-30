Metro de Bogotá lanza más de 300 vacantes en feria de empleo: ¿cuándo es y cómo aplicar?

Encontrar trabajo en Bogotá será una posibilidad para quienes estén buscando una nueva oportunidad laboral o quieran ingresar al mercado formal. Este jueves 1 de octubre de 2026 se llevará a cabo una feria de empleo en la localidad de Puente Aranda, donde estarán disponibles más de 300 vacantes para diferentes cargos relacionados principalmente con obras, mantenimiento y proyectos de infraestructura.

La actividad es organizada por la Agencia Distrital de Empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en articulación con empresas vinculadas a la jornada. Entre ellas se encuentran Job&Talent y Metro Línea 1, que participarán en el proceso de recepción y selección de candidatos. La convocatoria contempla perfiles con diferentes niveles de formación. De acuerdo con la información suministrada para la jornada, algunas de las ofertas están dirigidas a personas con conocimientos básicos de lectoescritura, mientras que otras requieren estudios de bachillerato, formación técnica o preparación profesional.

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¿Qué cargos tienen disponibles las 300 vacantes?

Las oportunidades laborales están relacionadas principalmente con actividades de construcción, estructuras metálicas, electricidad y labores de apoyo en obra. Entre los cargos que aparecen en la convocatoria se encuentran:



Soldador.

Técnico electricista.

Oficial de obra.

Oficial de obra en estructura metálica.

Oficial de obra en mampostería.

Maestro de obra.

Ayudante de obra.

Ingeniero de calidad.

Auxiliar de impacto urbano y tráfico.

La oferta puede variar de acuerdo con los perfiles requeridos por las empresas participantes. Por esta razón, las personas interesadas deben revisar las condiciones correspondientes al cargo al que desean aplicar y asistir con la documentación solicitada. En el formulario de inscripción habilitado para la feria aparecen, entre otros, los cargos de soldador, técnico electricista, oficiales de obra, maestro de obra, ayudante de obra y auxiliar de impacto urbano (tráfico).



Feria de empleo en Bogotá: fecha, hora y lugar

La jornada se realizará este jueves 1 de octubre de 2026, entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. El punto de atención será el Salón Comunal de Veraguas, ubicado en la Calle 4A #32A-75, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá. Las personas que asistan podrán participar en el proceso relacionado con las vacantes disponibles durante la jornada. La recomendación para quienes estén interesados es llegar con tiempo suficiente y llevar los documentos necesarios para realizar el proceso de postulación. La convocatoria no está limitada exclusivamente a profesionales. Precisamente, uno de los aspectos señalados por la Agencia Distrital de Empleo es que existen oportunidades para personas con diferentes niveles de formación.



Quienes quieran participar en la feria deben presentar su hoja de vida y su documento de identidad. Es importante que la información incluida en la hoja de vida esté actualizada, especialmente los datos de contacto, formación académica y experiencia laboral. Para quienes ya hayan trabajado en actividades relacionadas con construcción, electricidad, soldadura, estructuras o mantenimiento, también resulta útil incluir la experiencia relacionada con el cargo al que pretenden postularse. Además, la organización habilitó previamente un formulario de registro, disponible en este link, para quienes desean confirmar su participación en la jornada.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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