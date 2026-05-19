Conductor arrolló a varias personas en inmediaciones del Hospital de Suba: esto es lo que se sabe

Momentos de angustia y confusión se vivieron en inmediaciones del Hospital de Suba, en el noroccidente de Bogotá, luego de que el conductor de un vehículo blanco atropellara a varias personas y posteriormente intentara escapar del lugar mientras algunos motociclistas intentaban perseguirlo.



Los hechos quedaron registrados en varios videos, y reprtados a este medio por trabajadores del centro asistencial ubicado cerca al sector de El Pinar.

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De acuerdo con testigos, el conductor del carro blanco salió corriendo del hospital, se subió al automóvil y comenzó a atropellar personas de un lado a otro de la vía. Según las versiones conocidas hasta el momento, varias personas resultaron heridas.

En los videos se observa cómo el vehículo avanza de manera abrupta por la vía, mientras varias personas intentan apartarse para evitar ser embestidas. En medio de la escena también se aprecia el momento en que el automóvil pasa por encima de una motocicleta que se encontraba en la zona.



Vehículo retrocedió mientras personas intentaban detenerlo

Las imágenes muestran que, tras impactar la motocicleta, el conductor puso el vehículo en reversa mientras algunos ciudadanos trataban de detenerlo.



En medio de los gritos y la tensión del momento, varias personas corrieron para apartarse del automóvil, mientras otras intentaban acercarse al conductor para detenerlo. Sin embargo, el hombre volvió a avanzar hacia adelante y escapó de las inmediaciones del centro hospitalario.

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En las imágenes quedó cómo algunos motociclistas iniciaron una persecución después de que el vehículo abandonara el lugar. El vehículo fue detenido pero se desconoce la identidad del conductor involucrado.

Hasta el momento se desconoce qué motivó el comportamiento del conductor y tampoco se ha informado oficialmente sobre el número exacto de personas lesionadas ni sobre la gravedad de sus heridas.

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El vehículo tenía adornos y una fotografía en el capó

Otro detalle que llamó la atención en los videos conocidos fue que el automóvil blanco tenía cintas moradas en diferentes partes de la carrocería.

Además, otra grabación permitió observar que sobre el capó había una fotografía de una persona, aunque hasta ahora no se conocen detalles sobre su significado o relación con lo ocurrido.

De acuerdo con reportes del SIMIT consultados por este medio, el vehículo involucrado tendría antecedentes por comparendos o multas de tránsito.

Tras lo ocurrido, como se ve en los videos, las autoridades llegaron hasta el sector para atender la emergencia y adelantar las primeras labores de verificación.

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Por ahora no se conocen pronunciamientos oficiales sobre la identidad del conductor ni sobre las posibles hipótesis alrededor del caso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co