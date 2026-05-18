La ruta del carro donde subieron a Yulixa Toloza y cómo fue encontrado el vehículo en Cúcuta

La desaparición de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino en el sur de Bogotá, ha dado un giro significativo con el hallazgo del vehículo involucrado y la reconstrucción de su recorrido hacia el noreste del país. Las autoridades han logrado trazar una ruta detallada del vehículo negro con placas UCQ 340, el cual se ha convertido en la pieza central de la investigación para dar con el paradero de la mujer de 52 años.



La salida de Bogotá y los primeros registros

El rastro del vehículo comenzó a ser monitoreado luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que dos hombres sacaron a Yulixa del centro estético a las 7:24 de la noche del pasado miércoles. Sin embargo, existe una ventana de tiempo que los investigadores intentan esclarecer entre esa hora y la salida efectiva del carro de la ciudad. El primer registro oficial en carretera ocurrió en la madrugada del jueves, cuando el vehículo cruzó el peaje Andes a la 1:51 a.m.

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Minutos después, el carro fue captado nuevamente en el peaje El Roble, ubicado entre las poblaciones de Sesquilé y Gachancipá, exactamente a las 2:14 de la madrugada. Continuando su trayecto hacia el norte, el vehículo pasó por el peaje Albarracín, en el municipio de Villapinzón, a las 2:54 a.m.



El vacío cronológico y la llegada a Cúcuta

Uno de los puntos más críticos para la inteligencia de la Policía y la Sijín es el lapso que sigue al peaje de Albarracín. Las autoridades han identificado una ventana de tiempo de aproximadamente cuatro horas y veintisiete minutos en la que se pierde el rastro del vehículo, hasta que vuelve a aparecer en el peaje de Tuta, en el departamento de Boyacá. Este intervalo es objeto de minuciosa investigación para determinar si los sospechosos realizaron alguna parada prolongada o alteración en el trayecto.

Tras dejar Boyacá, la ruta continuó ininterrumpidamente hacia el departamento de Santander. Los registros indican que el vehículo transitó por puntos clave de la geografía santandereana, incluyendo Curití, Los Curos y El Picacho, avanzando con determinación hacia la zona fronteriza.



En Cúcuta permanecen detenidas dos personas que habrían dejado en un parqueadero el carro en el que transportaron a Yulixa Toloza, luego de sacarla de un centro de estética, el pasado miércoles, en el sur de Bogotá. Hoy, seis días después de su desaparición, no se sabe nada de su… pic.twitter.com/1WmPlMFSaU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 19, 2026

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La llegada a Norte de Santander y el hallazgo del carro en Cúcuta

El ingreso al departamento de Norte de Santander se registró a través de las localidades de Pamplonita y Los Acacios. Hacia las 4:14 de la tarde del jueves, casi 21 horas después de la desaparición de Yulixa, el carro quedó registrado en la vía que conecta a Pamplona con Cúcuta, marcando su llegada oficial a la región limítrofe.

Finalmente, gracias a las alertas de la comunidad y a una llamada clave, la Policía localizó el vehículo en el municipio de Los Patios, un sector residencial cercano a Cúcuta. Según los reportes, el lugar donde fue hallado el carro habría sido alquilado específicamente para ocultarlo.



Dos personas fueron capturadas por desaparición de Yulixa Toloza

En el sitio del hallazgo, agentes de la Sijín e Inteligencia realizan pruebas de exploración lofoscópica, peritajes de ADN y búsqueda de elementos materiales probatorios para establecer qué sucedió con la víctima. Como resultado de este operativo, dos personas de nacionalidad extranjera fueron capturadas y presentadas ante la Fiscalía bajo cargos de desaparición forzada y ocultamiento de pruebas.

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Mientras el vehículo es procesado en Cúcuta, la búsqueda de Yulixa Toloza persiste intensamente en las periferias de Bogotá, donde sus familiares y amigos recorren zonas de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y las riberas del río Tunjuelo, esperando que los hallazgos en la ruta hacia el norte brinden la respuesta definitiva sobre su paradero.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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