Grave accidente en obras de la NQS de Bogotá deja un trabajador muerto y cuatro personas heridas

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo, 17 de mayo de 2026, en el centro de Bogotá, dejó como saldo un trabajador del sector Movilidad muerto y al menos cuatro personas heridas, entre ellas, tres trabajadores. El hecho se registró mientras un grupo de operarios realizaba labores de mantenimiento en un puente vehicular de la ciudad.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro vial se presentó hacia la 1:38 de la madrugada en la avenida NQS con calle 19, en la localidad de Los Mártires. En ese momento, una cuadrilla de trabajadores adelantaba labores de mantenimiento sobre el puente vehicular del sector. Durante esas tareas, un carro particular terminó colisionando contra un camión que hacía parte del operativo en la vía.

El impacto ocurrió en un punto donde se desarrollaban trabajos sobre la infraestructura, lo que aumentó el riesgo para los operarios que se encontraban en la zona.



Un trabajador de Movilidad murió tras quedar atrapado

Tras el choque, uno de los obreros quedó atrapado entre los vehículos involucrados. Imágenes que circularon en redes sociales mostraron la gravedad de la situación, con el trabajador aprisionado entre el automóvil particular y el vehículo pesado. A pesar de la rápida llegada de los organismos de emergencia, el trabajador murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.



Los otros tres operarios que resultaron lesionados fueron atendidos inicialmente en el sitio y luego trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención especializada. Tras el accidente, unidades de tránsito, bomberos y personal médico acudieron al lugar para atender la emergencia.



#bogota 🗣️ "Lamentamos profundamente el fallecimiento del trabajador en accidente víal" así lo dió a conocer el IDU por medio de un comunicado tras el accidente ocurrido en la madrugada de hoy domingo en avenida NQS con calle 19.⬇️⬇️ pic.twitter.com/vs2MEC5xDP — Cve Noticias (@CvePrensa19116) May 17, 2026

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La Secretaría de Movilidad confirmó el siniestro y coordinó el cierre parcial del sector mientras se realizaban las labores de atención y levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del accidente, así como determinar si hubo fallas en la señalización o en las condiciones de seguridad del área intervenida.

Claudia Díaz Acosta, secretaria de Movilidad de Bogotá, se pronunció en sus redes sociales: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de un colaborador del Sector Movilidad, quien mientras realizaba labores en la obra de la av. NQS con calle 19, fue víctima de un siniestro vial ocurrido esta madrugada. En este hecho también resultaron heridos tres trabajadores de la obra y el conductor del vehículo".

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Agregó: "Los hechos ya están en manos de las autoridades competentes. Reiteramos el llamado a respetar el límite de velocidad. En la vía no estamos solos. Toda mi solidaridad con familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas".

Lamentamos profundamente el fallecimiento de un colaborador del Sector Movilidad, quien mientras realizaba labores en la obra de la av. NQS con calle 19, fue víctima de un siniestro vial ocurrido esta madrugada. En este hecho también resultaron heridos tres trabajadores de la… — Claudia Díaz Acosta (@ClaudiaDiazAco1) May 17, 2026

ÁNGELA URREA PARRA

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