En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
YULIXA TOLOZA
ÁLEX SAAB
TENSIÓN CUBA - EE. UU.
NIÑO CAE DE PISO 15
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Grave accidente en obras de la NQS de Bogotá deja un trabajador muerto y cuatro personas heridas

Grave accidente en obras de la NQS de Bogotá deja un trabajador muerto y cuatro personas heridas

El siniestro vial se registró mientras un grupo de operarios realizaba labores de mantenimiento en un puente vehicular de la avenida NQS con calle 19.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de may, 2026
Comparta en:
Accidente en obras de la NQS: muere trabajador y cuatro personas resultan heridas

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo, 17 de mayo de 2026, en el centro de Bogotá, dejó como saldo un trabajador del sector Movilidad muerto y al menos cuatro personas heridas, entre ellas, tres trabajadores. El hecho se registró mientras un grupo de operarios realizaba labores de mantenimiento en un puente vehicular de la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el siniestro vial se presentó hacia la 1:38 de la madrugada en la avenida NQS con calle 19, en la localidad de Los Mártires. En ese momento, una cuadrilla de trabajadores adelantaba labores de mantenimiento sobre el puente vehicular del sector. Durante esas tareas, un carro particular terminó colisionando contra un camión que hacía parte del operativo en la vía.

Últimas Noticias

Caso Yulixa Toloza
BOGOTÁ

Capturan a 2 personas tras hallazgo de auto vinculado a caso Yulixa Toloza: ¿por qué las detuvieron?

Caso Yulixa Toloza y lo que investigadores intentan encontrar en carro hallado en Cúcuta
BOGOTÁ

Caso Yulixa Toloza y lo que investigadores intentan encontrar en carro hallado en Cúcuta

El impacto ocurrió en un punto donde se desarrollaban trabajos sobre la infraestructura, lo que aumentó el riesgo para los operarios que se encontraban en la zona.

Un trabajador de Movilidad murió tras quedar atrapado

Tras el choque, uno de los obreros quedó atrapado entre los vehículos involucrados. Imágenes que circularon en redes sociales mostraron la gravedad de la situación, con el trabajador aprisionado entre el automóvil particular y el vehículo pesado. A pesar de la rápida llegada de los organismos de emergencia, el trabajador murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Los otros tres operarios que resultaron lesionados fueron atendidos inicialmente en el sitio y luego trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención especializada. Tras el accidente, unidades de tránsito, bomberos y personal médico acudieron al lugar para atender la emergencia.

Publicidad

La Secretaría de Movilidad confirmó el siniestro y coordinó el cierre parcial del sector mientras se realizaban las labores de atención y levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del accidente, así como determinar si hubo fallas en la señalización o en las condiciones de seguridad del área intervenida.

Claudia Díaz Acosta, secretaria de Movilidad de Bogotá, se pronunció en sus redes sociales: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de un colaborador del Sector Movilidad, quien mientras realizaba labores en la obra de la av. NQS con calle 19, fue víctima de un siniestro vial ocurrido esta madrugada. En este hecho también resultaron heridos tres trabajadores de la obra y el conductor del vehículo".

Publicidad

Agregó: "Los hechos ya están en manos de las autoridades competentes. Reiteramos el llamado a respetar el límite de velocidad. En la vía no estamos solos. Toda mi solidaridad con familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas".

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes de tránsito Bogotá

Accidentes de Tránsito

Secretaria de Movilidad Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad