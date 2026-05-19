Este fue el dato clave que permitió el hallazgo de cuerpo en Apulo: sería el de Yulixa Toloza

Las investigaciones por la desaparición de Yulixa Toloza recientemente dieron un giro decisivo tras el hallazgo de un cuerpo en zona rural de Apulo, Cundinamarca, que tendría características coincidentes con las de la mujer de 52 años desaparecida desde el pasado 13 de mayo, luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.



El dato clave que permitió a las autoridades llegar hasta el lugar fue entregado por dos de los capturados dentro de la investigación. Según confirmó la Fiscalía General de la Nación a Noticias Caracol, los hombres revelaron la ubicación exacta donde se encontraba el cuerpo.

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Gracias a esa información, investigadores de la Fiscalía y unidades de la SIJIN llegaron hasta un costado de una carretera en Apulo, donde realizaron las diligencias de inspección técnica y el posterior levantamiento del cadáver.

“Como parte de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue encontrado a un costado de una carretera, en Apulo (Cundinamarca), un cuerpo que guardaría coincidencias y correspondería al de la mujer que fue reportada como desaparecida”, informó el ente investigador.



Por ahora, Medicina Legal adelanta las verificaciones correspondientes para confirmar plenamente la identidad del cuerpo hallado. Además, en conversación con este medio, la entidad señaló que aún esperan el ingreso del cadáver y que el proceso de identificación podría extenderse hasta la tarde de este miércoles.



¿Quiénes son los hombres capturados?

El avance en la investigación se produjo luego de la captura de dos ciudadanos venezolanos identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes fueron detenidos en Cúcuta, Norte de Santander.

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De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, ambos hombres habrían entregado detalles fundamentales durante las diligencias adelantadas por investigadores de la SIJIN. Entre esos datos estuvo el sitio donde finalmente fue encontrado el cadáver.

Las autoridades indicaron que los dos capturados habrían llegado desde Venezuela a Colombia con el propósito de recoger el vehículo en el que fue trasladada Yulixa Toloza tras salir del establecimiento estético.

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Según la investigación, la mujer habría sido subida a un automóvil Chevrolet negro de placas UCQ340, escoltada por dos hombres luego de presentar complicaciones de salud en el centro estético Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Las autoridades también investigan la relación de los detenidos con otras personas vinculadas al caso. Uno de los capturados sería familiar de María Fernanda Delgado, propietaria del establecimiento donde se realizó el procedimiento estético señalado por las autoridades como ilegal.

El gobernador de Cundinamarca se pronunció

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también se pronunció tras conocerse el hallazgo. “Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima", expresó.

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"De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá”, agregó el mandatario.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que el caso debe ser tratado como un crimen.

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“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza”, expresó el mandatario distrital. Galán afirmó además que lo sucedido no puede catalogarse únicamente como una mala práctica médica.

“A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, señaló.

El alcalde también indicó que, desde que se reportó la desaparición de la mujer, las autoridades activaron la búsqueda dentro y fuera de Bogotá. “La SIJIN y el GAULA activaron inmediatamente la búsqueda fuera de Bogotá. Desde ese momento, mi instrucción fue clara: la prioridad número uno era encontrar a Yulixa”, manifestó.

Asimismo, aseguró que sostuvo comunicación con Nubia Toloza, madre de la víctima, para expresarle solidaridad e informarle sobre las acciones adelantadas por las autoridades.

Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca (@PoliciaCmarca), habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 19, 2026

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Más detalles del hallazgo en Apulo

De acuerdo con un reporte entregado por Bomberos Tena de la Subestación de Apulo, hacia las 3:00 de la tarde recibieron información de la Delegación Departamental de Bomberos sobre la posible muerte de Yulixa Toloza.

Posteriormente, las autoridades activaron el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Apulo y recibieron información sobre la presencia de un vehículo de la Fiscalía en la vereda El Copial, en el kilómetro 45 de la vía hacia Anapoima.

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Unidades de Bomberos, junto con integrantes de la Policía y personal de la administración municipal, se desplazaron al lugar. Sin embargo, cuando llegaron, el vehículo de la Fiscalía ya no estaba en la zona.

Habitantes del sector indicaron que funcionarios judiciales permanecieron allí desde aproximadamente la 1:00 de la tarde realizando el levantamiento de un cuerpo y que se retiraron cerca de las 2:30 p.m.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, Medicina Legal continúa el proceso de identificación para establecer oficialmente si el cuerpo encontrado corresponde al de Yulixa Toloza.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co