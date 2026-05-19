"Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza": alcalde Galán se pronunció

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció públicamente tras el hallazgo de un cuerpo que cumple con algunas características físicas de Yulixa Toloza en el municipio de Apulo, Cundinamarca. A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó lo ocurrido y aseguró que el caso debe ser tratado como un asesinato y no como una consecuencia de una presunta mala práctica médica.



Yulixa Tolosa se había sometido el pasado 13 de mayo a un procedimiento estético en un establecimiento que catalogó como "ilegal". Días después fue reportada como desaparecida y desde entonces las autoridades iniciaron labores de búsqueda para dar con su paradero.

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“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Tolosa”, expresó el alcalde en el mensaje divulgado por redes sociales. Cabe destacar que será Medicina Legal la que confirme si se trata de la mujer de 52 años.

Además, Medicina Legal confirmó a este medio que se encuentran esperando a que "termine el abordaje del cuerpo y este todavía no ha ingresado". De acuerdo con la entidad, entre hoy y mañana en horas de la tarde estarán trabajando en la identificación.



“No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”

En su declaración, Galán insistió en que el caso debe ser investigado como un crimen y pidió que los responsables sean identificados y judicializados. “A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, afirmó.



“La SIJIN y el GAULA activaron inmediatamente la búsqueda fuera de Bogotá. Desde ese momento, mi instrucción fue clara: la prioridad número uno era encontrar a Yulixa”, manifestó.

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Alcalde aseguró haber hablado con la madre de Yulixa

El alcalde también reveló que sostuvo comunicación con Nubia Tolosa, madre de la víctima, a quien expresó solidaridad. “Le informé sobre lo que hicimos para encontrar a su hija y lo que estamos haciendo para dar con el paradero de los responsables de su asesinato”, indicó.

Tras confirmarse la muerte de Yulixa Tolosa, el mandatario distrital pidió a las autoridades intensificar las investigaciones para ubicar a quienes estarían involucrados en el caso.

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“Asegurarnos que estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”, concluyó.

Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.



Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos… pic.twitter.com/bucny5sxXu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026

¿Qué se sabe sobre el hallazgo en Apulo?

De acuerdo con un reporte entregado por Bomberos Tena de la Subestación de Apulo, hacia las 3:00 de la tarde recibieron un llamado por parte de la Delegación Departamental de Bomberos, en el que se les informó sobre la posible muerte de Yulixa Toloza.

Tras recibir la alerta, las autoridades activaron el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Apulo y establecieron comunicación con el secretario de Gobierno y la oficina de Planeación y Gestión del Riesgo del municipio.

Según el informe, las autoridades recibieron información sobre la presencia de un vehículo de la Fiscalía en la vereda El Copial, en el kilómetro 45 de la vía hacia Anapoima.

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Ante esta situación, unidades de Bomberos realizaron el desplazamiento al lugar junto al comandante de la Policía de Apulo y personal de la administración municipal. Sin embargo, al llegar al sitio, el vehículo de la Fiscalía ya no se encontraba en la zona.

Habitantes del sector señalaron que un vehículo de la Fiscalía había permanecido en el lugar desde aproximadamente la 1:00 de la tarde realizando el levantamiento de un cuerpo y que se retiró cerca de las 2:30 p.m.

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Por ahora, Medicina Legal adelanta las verificaciones correspondientes para confirmar plenamente la identidad del cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co