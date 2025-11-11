Conductores en Bogotá que cumplan este requisito pueden pedir 50% de descuento en multas de tránsito

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recordó recientemente un alivio para conductores en la capital que hayan recibido un comparendo, pues pueden reducir el valor de esta sanción hasta un 50% si cumplen con ciertos requisitos y plazos definidos por la ley. Y es que según indicó la SDM, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 723.794 comparendos en la ciudad, de los cuales 320.751 fueron pagados con estos descuentos que la entidad ofrece.

Cómo acceder al 50% de descuento en multas de tránsito

Según la normativa de la entidad, los ciudadanos que reciban un comparendo pueden acceder a distintos tipos de descuentos al pagar, siempre y cuando realicen un curso pedagógico dentro de los plazos establecidos por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Estos cursos pretenden fomentar una conducción más responsable entre los conductores de la capital y reducir así la reincidencia en infracciones. El descuento puede ser del 50% o del 25%, dependiendo de la fecha en que se cumplan los requisitos. Así funcionan los descuentos, de acuerdo con lo compartido por la entidad:



Comparendos impuestos en vía

50% de descuento si se hace el curso y el pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo.

de descuento si se hace el curso y el posteriores a la imposición del comparendo. 25% si el trámite se realiza entre el día 6 y el 20 hábil después de la notificación.

Comparendos electrónicos

50% si se cumple con el curso y el pago en los primeros 11 días hábiles tras la notificación.

si se cumple con el curso y el pago en los tras la notificación. 25% si se hace entre los días 12 y 26 hábiles siguientes.

Una vez vencidos esos plazos, el infractor deberá pagar el valor total de la multa sin descuento.



¿Dónde debe realizar los cursos pedagógicos?

Los cursos se dictan de manera presencial en cinco sedes distribuidas en diferentes zonas de la ciudad, con el propósito de facilitar el acceso. Los puntos son:



Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.

Calle 14 Sur # 22-27. Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.

Calle 19 # 99-68. Centro Comercial Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, locales 286 y 287.

Avenida Carrera 86 # 6-37, locales 286 y 287. Centro Comercial San Rafael: Calle 134 # 55-30, sótano 2.

Calle 134 # 55-30, sótano 2. Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

La SDM recomienda a los usuarios llegar con anticipación y disponer de al menos dos horas para completar el proceso.



¿Qué pasa si no está de acuerdo con la multa de tránsito?

En caso de que un conductor no esté de acuerdo con la infracción impuesta por un agente de tránsito o por una cámara de fotomultas, tiene derecho a impugnar el comparendo de manera gratuita, sin intermediarios y por medio de una audiencia pública virtual donde puede presentar los argumentos y pruebas que respalden tal solicitud. En estos casos, los ciudadanos también tienen plazos definidos para impugnar, dependiendo del tipo de comparendo. Los tiempos definidos en el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, más conocido como la Ley 769 de 2002 y en la Ley 1843 de 2017 son los siguientes:



Para los comparendos impuestos en vía, el término es de cinco días hábiles contados desde la imposición.

el término es de cinco días hábiles contados desde la imposición. Para los comparendos electrónicos, el ciudadano dispone de 11 días hábiles desde la fecha de notificación.

De acuerdo con la información compartida por la SDM, la solicitud para la audiencia puede hacerse en los canales de la entidad: su página web Movilidad Bogotá, la aplicación Mi Movilidad a un clic o pueden obtener orientación telefónica en la línea (601) 364 9400, opción 2.



¿Cómo consultar y pagar multas en Bogotá?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá tiene habilitadas diferentes herramientas digitales para facilitar la consulta de infracciones y el pago de las mismas.



Desde la página web de Movilidad Bogotá , los conductores pueden ingresar al enlace "Consulte aquí comparendos y acuerdos de pago" , digitar los datos requeridos por la plataforma, completar el captcha y desde ahí acceder al detalle del comparendo. En caso de que necesite pagarlo, puede pagar por PSE o descargar el volante de pago para cancelar la deuda en las entidades bancarias autorizadas para el trámite.

, los conductores pueden ingresar al enlace , digitar los datos requeridos por la plataforma, completar el captcha y desde ahí acceder al detalle del comparendo. En caso de que necesite pagarlo, puede pagar por PSE o descargar el volante de pago para cancelar la deuda en las entidades bancarias autorizadas para el trámite. También puede consultar y pagar multas de tránsito por medio de la aplicación Mi Movilidad a un clic. Para eso, tiene que iniciar sesión, ingresar al módulo de comparendos y digitar sus datos personales. En caso de que necesite pagar la multa, también puede hacerlo por los mismos medios de la página Movilidad Bogotá.

