ZULMA GUZMÁN
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
IPC COLOMBIA
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ

BOGOTÁ  / Embajada de EE. UU. en Colombia emite alerta de seguridad por protestas de este miércoles 7 de enero

Embajada de EE. UU. en Colombia emite alerta de seguridad por protestas de este miércoles 7 de enero

La representación oficial de Estados Unidos en Colombia emitió un comunicado advirtiendo a sus ciudadanos ante eventuales actos violentos a lo largo de la jornada.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de ene, 2026
Embajada de Estados Unidos en Colombia
Embajada de Estados Unidos en Colombia

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia emitió un reciente comunicado durante la tarde de este miércoles 8 de enero de 2026. En él, advierte a los ciudadanos norteamericanos que residen en el territorio ante las protestas que se habían fijado para la jornada de hoy desde las 4 de la tarde . Del mismo modo, los invitó a mantener las respectivas precauciones debido a que, afirma, "tienen el potencial de volverse violentas".

"Las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas. (...) Evite las aglomeraciones y protestas; pueden volverse violentas. Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o ninguna y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar su teléfono celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo. Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas subidas. Salga con anticipación y prevea tiempo extra para sus traslados. Monitoree los medios de comunicación locales", explica la Embajada en su comunicado.

Noticia en desarrollo...

