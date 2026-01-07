Movilidad Bogotá EN VIVO 7 de enero: marchas convocadas por Gobierno Petro tras tensiones con EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una movilización nacional este miércoles 7 de enero en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado.

"El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4:00 p. m. Ahora a defender la soberanía nacional", manifestó el mandatario colombiano en su cuenta de X. El presidente agregó que él participará en la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar de la capital donde, según dijo, hablará "al pueblo bogotano".



Petro, que es un crítico de la guerra contra las drogas de Trump en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, ha condenado los ataques militares del sábado en Caracas y otros puntos de Venezuela. El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y en referencia a Petro dijo que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".



Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, Trump respondió: "A mí me suena bien eso". Ante esos comentarios, Petro advirtió que volvería a tomar las armas si es necesario para defender la soberanía de su país de la "amenaza ilegítima" del mandatario estadounidense.

Movilidad en Bogotá EN VIVO miércoles 7 de enero de 2026

5:00 p. m.

Se presenta una fuerte lluvia en la Plaza de Bolívar de la capital del país, a poco tiempo de que el presidente Gustavo Petro llegue a Bogotá para dar inicio a su alocución presidencial en medio de las manifestaciones que convocó para defender la soberanía nacional tras las recientes declaraciones de Donald Trump.



4:15 p. m.

Manifestantes se retiran de la carrera 7 con calle 19, sentido Norte - Sur y mejoran las condiciones de movilidad. Se habilita el corredor de la carrera 7 en ambos sentidos de la vía. Asimismo, Movilidad confirma que Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan la movilidad.



3:45 p. m

TransMilenio informó que debido al paso de grupo de manifestantes que se digieren a la Plaza de Bolívar se hizo cierre temporal de la estación Museo del Oro y servicio JF23 hace retorno en la avenida Jiménez por la avenida Caracas.



3:20 p. m.

Manifestantes inician desplazamiento por la carrera 7 con calle 32, sentido Norte - Sur y generan afectación en la movilidad, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Sugieren como ruta alterna la avenida Circunvalar.



1:46 p. m.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia dio recomendaciones por las marchas convocadas por el presidente Petro. "Evite las multitudes y las protestas; pueden volverse violentas. Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o nada y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar el celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo", se lee en un texto compartido en sus diferentes canales.