Este es el enlace para agendar cita y acceder a cupos escolares 2026 en colegios públicos de Bogotá

Con el objetivo de garantizar que ningún niño, niña o joven se quede por fuera del sistema educativo oficial, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) habilitó la etapa de novedades del proceso de matrículas para el año escolar 2026 en los colegios públicos de Bogotá. Esta fase está dirigida especialmente a las familias que aún no han realizado la solicitud de cupo o que presentan alguna novedad dentro del trámite, y busca asegurar que los estudiantes inicien clases el próximo 26 de enero sin contratiempos.



La etapa de novedades contempla atención presencial con cita previa en puntos estratégicos de la ciudad y en las Direcciones Locales de Educación, lo que permitirá brindar acompañamiento personalizado y resolver casos puntuales de manera ordenada y eficiente. Según informó la SED, este proceso es clave para cerrar brechas de acceso y responder a la alta demanda de cupos en la educación oficial.

Entre el 5 y el 10 de enero de 2026, madres, padres y cuidadores podrán acceder a atención presencial en varios puntos habilitados por la Secretaría de Educación. Durante este periodo se espera realizar más de 3.000 atenciones diarias, por lo que contar con una cita previa es un requisito indispensable para recibir orientación.

Los puntos de atención habilitados incluyen instituciones educativas distritales y direcciones locales, ubicadas en diferentes zonas de la ciudad, con el fin de facilitar el acceso a las familias. Los horarios de atención serán de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 12:30 p.m.



A partir del 13 de enero de 2026, la atención se restablecerá en las Direcciones Locales de Educación en sus horarios habituales, también bajo la modalidad de cita previa. Además, desde el 14 de enero, las familias podrán acercarse directamente a los colegios distritales, de acuerdo con los horarios definidos por cada institución.

¿Cómo agendar la cita para acceder a los cupos?

Para garantizar una atención adecuada y evitar filas innecesarias, la Secretaría de Educación habilitó una plataforma exclusiva para el agendamiento de citas. Las familias interesadas deben ingresar al siguiente enlace: www.agendamiento.educacionbogota.gov.co



Allí deberán seleccionar la opción “Solicitar cita”, diligenciar la información del estudiante y escoger la categoría “Semana de Atención Masiva de Novedades”. Posteriormente, deberán elegir uno de los puntos de atención disponibles, seleccionar el trámite de atención integral relacionado con matrículas y movilidad, y confirmar la fecha y hora según la disponibilidad del sistema. Las agendas estarán habilitadas hasta agotar los cupos disponibles.

Una vez asignado el cupo escolar, las familias tendrán cinco días hábiles para formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio asignado, a partir del 14 de enero de 2026. Si este trámite no se realiza dentro del plazo establecido, el cupo será liberado y asignado a otro estudiante.

Por ello, la SED recomienda tener listos los documentos requeridos y cumplir oportunamente con el proceso.La Secretaría de Educación reiteró que esta etapa es fundamental para garantizar el derecho a la educación y llamó a las familias a informarse únicamente a través de los canales oficiales, realizar el agendamiento con anticipación y no dejar el trámite para última hora. Con este proceso, Bogotá busca que todos los estudiantes inicien el año escolar a tiempo y con las condiciones necesarias para su aprendizaje.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co