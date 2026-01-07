Indignante atraco a pareja de adultos mayores en Bogotá: hubo disparos, los siguieron desde el banco

En la tarde de este miércoles, 7 de enero de 2026, se registró un robo a mano armada contra una pareja de adultos mayores en la localidad de Suba, Bogotá. El hecho ocurrió sobre la 1:30 p. m. en la calle 151A, cerca de la autopista Norte, en el barrio Mazuren. Según las primeras versiones, dos hombres armados interceptaron a las víctimas cuando llegaban a su residencia en un taxi, luego de retirar una suma considerable de dinero de una entidad financiera. En el lugar también se observó a un tercer individuo en motocicleta, quien habría participado en el asalto.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que los delincuentes intimidan a la pareja con armas de fuego. Incluso, en medio del forcejeo, uno de los asaltantes dispara, lo que generó pánico entre los transeúntes. Una persona intentó intervenir, pero fue apuntada por los ladrones, quienes finalmente huyeron con el dinero.



Ladrones siguieron a pareja de adultos mayores desde un banco

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, no se reportaron heridos, aunque las víctimas fueron golpeadas y se encuentran bajo atención médica preventiva. Las autoridades confirmaron que los delincuentes siguieron a la pareja desde el banco hasta el lugar del robo. Actualmente se adelantan labores de policía judicial, revisión de cámaras y recolección de testimonios para identificar y capturar a los responsables. Vecinos del sector manifestaron preocupación por el incremento de robos en la zona y solicitaron mayor presencia policial. La pareja, que vive sola, está recibiendo apoyo de la comunidad y ya interpuso la denuncia correspondiente.



"Nuestros uniformados fueron alertados sobre un posible robo. De manera inmediata se desplazaron al lugar de los hechos y la comunidad manifestó a los uniformados que una pareja de adultos mayores, al llegar a su lugar de su residencia, fueron abordados por varias personas, quienes con arma de fuego los despojaron de un dinero el cual habían retirado de una entidad financiera", informó el mayor Miltón Pachón Rojas, comandante de la estación de Policía de Suba.



Este caso se suma a la lista de hechos de inseguridad que han generado alarma en la capital. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al retirar dinero en efectivo y utilizar servicios de acompañamiento bancario para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL