Confesión de adolescente que mató a papá y hermana con 118 puñaladas en Bogotá: "Me descontrolé"

La noche del lunes 29 de julio de 2024, un doble homicidio ocurrido en un conjunto residencial de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, dejó perplejas a las autoridades. En el interior de la casa número ocho del conjunto Colina de San Jorge fueron encontrados los cuerpos de Fabián Humberto Bueno Carranza, mayor activo del Ejército Nacional, y de su hija de siete años. También estaba en el lugar su esposa, Catherine Torres Velásquez, herida pero con vida, y el hijo mayor de la familia, un adolescente de 14 años, quien resultó ser el principal sospechoso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los primeros reportes policiales señalaron que la alerta se dio sobre las 11:30 de la noche, cuando los vigilantes escucharon gritos y acudieron al lugar. Dentro de la vivienda encontraron una escena violenta: el militar sin vida, la niña también muerta en una habitación, la madre lesionada y el joven con heridas en sus manos y un cuchillo cerca.

En un principio, las hipótesis se centraron en un posible episodio de violencia intrafamiliar, sin embargo, las declaraciones recogidas y las pruebas forenses empezaron a delinear otro panorama. Dos días después, el 31 de julio, el adolescente fue presentado ante un juez de control de garantías. En la audiencia de imputación, la Fiscalía le formuló cargos por homicidio agravado, con base en videos, entrevistas y material hallado en la escena. Allí, el menor aceptó su responsabilidad en el asesinato de su padre y de su hermana.



Posteriormente, el joven fue trasladado a una Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde permanece bajo custodia judicial. La madre, única sobreviviente, se recupera de las heridas en un centro asistencial y se convirtió en testigo clave de la tragedia que acabó con casi toda su familia.



Los detalles en la confesión del menor de edad: así fue el asesinato

En medio de los exámenes psicológicos practicados antes de su judicialización, el adolescente relató lo que ocurrió esa noche. La revista Semana conoció el expediente y divulgó apartes de su confesión, en la que explicó los motivos que lo llevaron a tomar el cuchillo y atacar a su padre y a su hermana.

Publicidad

El joven señaló que el desencadenante fueron los regaños que había recibido esa noche. “Cuando bajaba iba pensando en apuñalarlo, en ese momento pensé en el cuchillo. Estaba estresado en cuanto al trato que nos tenía a los tres, bravo, porque siempre nos hacía sufrir a mi mamá en temas de ellos, de pareja, eso nos afectó a mí y a mi hermana, más a ellas, no me gustaba”, confesó.

Aunque aseguró que no había planeado el crimen, en su declaración reconoció que sí pensó en qué parte del cuerpo debía atacar para causar mayor daño. Según contó, recordaba lo aprendido en las clases de biología. “Yo sabía que era un lugar donde lo podía matar, en clase de biología, anatomía, siempre nos decían que las partes más delicadas del ser humano eran pecho y cerebro. Yo ya había estudiado las partes débiles, si metía el cuchillo en el pecho sabía que algún órgano se iba a afectar”, explicó en el testimonio citado por Semana.

Publicidad

El 29 de julio, hacia las 10 y 11 de la noche, el mayor Bueno Carranza se encontraba en su habitación, en el cuarto piso de la vivienda, acostado y revisando su celular. A su lado estaba su hija, que se había quedado dormida. La madre estaba en un restaurante y el adolescente permanecía en su cuarto, molesto por la discusión previa. En ese contexto decidió bajar a la cocina, tomó un cuchillo y lo ocultó en su espalda mientras subía las escaleras hacia la habitación de su padre.

“Tenía el cuchillo en la espalda, subí y le pegué una puñalada. Él estaba en el cuarto piso, en la habitación acostado con mi hermana. Ella estaba dormida, él estaba mirando el celular para unas cosas del trabajo, ahí yo lo apuñalo en el corazón, en alguna parte del pecho”, relató en su declaración.

El joven dijo que, tras esa primera herida, regresó a su habitación, pero luego volvió al cuarto donde estaba su padre. Lo encontró en el piso y, según contó, en ese momento sintió rabia y lo atacó nuevamente. “Vi que estaba tumbado en el piso, ahí pienso que la había embarrado, pero tenía rabia, él me castigaba y me pegaba, entonces sentí rabia y me descontrolé, cogí el cuchillo de la cama y le pegué más puñaladas. Yo no sabía si estaba muerto, sabía dónde era la puñalada, pero no sabía si estaba muerto”, relató el adolescente, de acuerdo con el expediente.

Mientras atacaba a su padre, su hermana despertó, lloró y le pidió que se detuviera. La reacción del menor fue dirigirse hacia ella. “Ella estaba ahí acostada y se levanta a llorar, a decirme que pare, que qué estaba haciendo, ahí yo me descontrolo y voy donde ella y le pegué una puñalada en el pecho, de ahí ella se cae al piso. Ahí pienso que la había embarrado, no sabía qué hacer, yo no la quería matar, yo la vi tumbada en el piso y la apuñalé más de una vez”, señaló en el interrogatorio.

Publicidad

De acuerdo con Medicina Legal, el oficial del Ejército recibió 118 heridas y la niña, 75. Después de los homicidios, el adolescente bajó a la cocina con las manos manchadas de sangre. Dijo que pensó en pedir ayuda porque sabía que había cometido un error grave, pero en ese momento llegó su madre. Sobre lo que ocurrió a continuación, las versiones son contradictorias.

El joven aseguró que su madre había llegado bajo los efectos del alcohol y que hubo un forcejeo entre ambos. Según su versión, ella se cayó sobre una mesa de vidrio. No obstante, Catherine Torres relató a las autoridades que al abrir la puerta encontró a su hijo esperándola con cuchillos en la mano. “Abre la puerta de la casa, creo que estaba pendiente de mi llegada, me tomó de la chaqueta, del cuello con sus manos y me pegó con el cuchillo que tenía en la mano izquierda, me pegó en el pecho… Me empezó a jalar duro de mi brazo izquierdo, tratando de meterme a la cocina, me dijo ‘cállese y no vaya a gritar”’, señaló en el testimonio conocido por el medio mencionado.

Publicidad

Los gritos alertaron a los vigilantes del conjunto, quienes intervinieron y hallaron al menor con cuchillos en las manos y a la madre en el suelo. “Manifiesta que su hijo es quien le quita la vida a su esposo y a su hija. El joven manifiesta que fue su madre la persona que comete el hecho”, dijeron en sus declaraciones. La Fiscalía recopiló estos testimonios, junto con el informe de Medicina Legal y la confesión del adolescente. Con ese material, la seccional Bogotá imputó los cargos de homicidio, que finalmente fueron aceptados.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.