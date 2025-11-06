Tren de La Sabana choca con una camioneta en Chía, Cundinamarca: esto se sabe

En la tarde de este jueves se reportó un accidente de tránsito que involucró al tren de La Sabana con una camioneta. Al parecer, el siniestro vial de produjo por una imprudecia del conductor del vehículo blanco.

Un video publicado en redes sociales muestra cómo quedó la camioneta a un lado del carril del tren.

El conductor resultpo herido y fue trasladado a un centro asistencial. Tal parece que las heridas que sufrió fueron leves.



Los hechos sucedieron en el cruce que conecta la autopista Norte con la carrera Séptima. La camioneta involucrada es de placas ZZT 640. El tren de La Sabana detuvo su trayecto tras el accidente.



#ViolenciaVial El tren de la Sabana arrolló una camioneta particular a la altura del restaurante El Pórtico, en jurisdicción del municipio de Chía.



El conductor resultó lesionado, pero sin heridas de gravedad. Autoridades atribuyen el accidente a una imprudencia en el cruce de… pic.twitter.com/jqMxnDqtG6 — Oswaldo Marchena M. (@marchenojob) November 6, 2025

Una fuente citada por el medio Alerta Bogotá dijo que “hace pocos minutos se registró un choque en el que se vio involucrado el Tren de la Sabana y una camioneta particular. El hecho se presentó en el cruce que conecta la Autonorte con la carretera central del norte (kra 7), a la altura del Restaurante El Pórtico. En el accidente se reporta un herido ocupante del vehículo particular, quien al parecer no presenta gravedad. En el lugar ya hacen presencia bomberos de Chía y Policía Nacional”

Sobre las causas del accidente, el medio citado indicó que, aunque no ha dicho de manera oficial, se conoció que el conductor pudo haber distraído por la falta de señalización en la zona. También se cree que pudo haber tenido una distracción en el camino o incluso una falla mecánica en su vehículo.

Testigos de la zona explicaron que el choque ocurrió de manera repentina y que el conductor de la camioneta intentó avanzar antes del choque.

Ni la Policía, ni las autoridades de Chía ni la administración del Tren de La Sabana se han pronunciado tras el siniestro vial. Se espera que en las próximas horas haya más información sobre lo sucedido.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias