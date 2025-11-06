VIDEO | Supervisor del SITP agredió a conductor de un bus: "Hágale esclavo"

En video quedó registrado un nuevo caso de intolerancia en el transporte público de Bogotá, lo que ha generado indignación en redes sociales luego de que se viralizara la grabación a bordo de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). En las imágenes se puede ver a un hombre que, según sus palabras, es "supervisor" del sistema, y procede a agredir verbalmente al trabajador, con comentarios denigrantes.

El suceso se desarrolló mientras el operador cumplía con su ruta, cuando el presunto supervisor afirma que "hará reportar" al conductor. Entre los insultos registrados en la grabación, se escucha al sujeto tildar al trabajador de “simple conductor ”, acompañado de varias groserías. Además, utilizando un tono soberbio y de humillación, comienza a ordenar al operador del bus que continúe su trabajo, junto a expresiones como: “Ande conductor, ande esclavo, ande” y “ande y párele a la gente, hágale que para eso le pagan”. Incluso, en un punto de la discusión, el agresor reitera su posición afirmando que "yo estoy acá y usted está acá abajo".

El conductor, mientras intentaba seguir con su labor frente a los pasajeros, alcanzó a responder en varias ocasiones, lo que causó un ambiente de tensión e incomodidad para todos los presentes en el bus, y la divulgación del video en redes sociales provocó una ola de críticas y un fuerte rechazo entre la ciudadanía, que exigió medidas ejemplares contra el responsable.



"Si ve la realidad de la historia, si ve lo que es estar allá y no acá", "vengo de almorzar en mi casa mientras usted está acá dando vueltas", "muévalo porque aunque esto este vacío le toca andar", "hágale que este es su trabajo, gánese ese mínimo bien", fueron algunos de los acosos que recibió el operario.



¿Qué dijo TransMilenio ante esta situación?

Ante la gravedad del incidente, TransMilenio S.A. emitió un comunicado donde afirma rechazar todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad, además de hacer un contundente llamado de atención para evitar este tipo de incidentes. De acuerdo a las primeras versiones, el hombre presuntamente estaría vinculado a la empresa Recaudo Bogotá, por lo que el sistema de transporte ha solicitado a la compañía que le suministre la información necesaria para determinar con precisión la hora, fecha, lugar y las causas del incidente.



Además, la entidad destacó la importancia de los operarios para el sistema de transporte y la ciudadanía, mencionando que "el personal operativo en el Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de 4 millones de usuarios que moviliza el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá".

Por su parte , Consorcio Express S.A.S., la empresa que presta el servicio público de transporte urbano masivo de pasajeros del SITP en Bogotá, manifestó "toda la solidaridad con el colaborador y reiteramos nuestro compromiso por garantizar un entorno respetuoso y seguro para todos los colaboradores y usuarios del Sistema".

Asimismo, la organización afirmó adelantar las solicitudes correspondientes para que se tomen las medidas necesarias frente a este hecho y reafirmar el esfuerzo por seguir "promoviendo un ambiente de respeto mutuo y de buen servicio en beneficio de toda la comunidad".

