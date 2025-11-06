En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / VIDEO | Supervisor del SITP agredió a conductor de un bus: "Hágale esclavo"

VIDEO | Supervisor del SITP agredió a conductor de un bus: "Hágale esclavo"

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo el presunto supervisor insulta y humilla con comentarios despectivos a un operador del SITP, desatando una fuerte polémica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025

Supervisor agrede verbalmente a conductor de SITP
"Hágale que este es su trabajo, gánese ese mínimo bien", dijo el supervisor al conductor -
X: @ColombiaOscura

