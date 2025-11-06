¿Lo ha visto? Reportan la desaparición de Martín Sánchez en Tunjuelito, Bogotá: su familia lo busca

Una familia busca desesperadamente a un hombre. Se trata de Martín Sánchez, un hombre que trabaja en Bogotá como panadero. Yancely Aristizabal, su esposa, habló con Noticias Caracol. Ella relató que Martín salió alrededor de las 2 p.m. de este miércoles 5 de noviembre de su casa en una bicicleta roja. "Él dijo que iba para donde un primo y hacia las 7 p.m. yo empecé a preocuparme porque él no es una persona que se desaparece por mucho tiempo. Yo le escribí al primo para preguntarle por él y dijo que no, que él no había llegado allá", relató Yancely.

La mujer asegura que, en vista de que no tiene rastro de su esposo, ha emprendido una búsqueda por hospitales. Sin embargo, no lo ha encontrado. También se acercó a Medicina Legal, pero no se ha dado un registro sobre Martín, quien estaba vestido con un pantalón azul, una gorra color beige, una camisa blanca y los tenis de color blanco con café.

La familia del hombre ya puso la denuncia por desaparición. Según le contó a este noticiero, le dieron un documento que tiene que radicar en el CAF - Paloquemao y le explicaron que, de inmediato, empezará la búsqueda de su esposo. Sin embargo, no lo ha podido hacer. Y lo radicará este viernes 7 de noviembre en horas de la mañana.



Yancely le contó a Noticias Caracol que su esposo no tenía amenazas en su contra ni enfrentaba una situación de ese tipo.



Si usted lo ha visto o conoce algún dato que pueda ayudar a encontrar a Martín Sánchez, se puede comunicar a estos números: 3143811156 y 3227491218

