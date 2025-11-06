Revelan cuatro testimonios claves de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno en Bogotá: dicen qué pasó

“No se veían sus facciones, parecía que tuviera una máscara y parecía estar ahogándose. Se movía como si estuviera convulsionando. El chico de blanco trataba de protegerlo”. Así describió una testigo el estado en el que quedó Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que murió tras ser víctima de una brutal golpiza en la madrugada del pasado 31 de octubre, luego de asistir a una fiesta de Halloween en el oriente de Bogotá.

El testimonio, entregado por una vecina que presenció los hechos desde el segundo piso de su vivienda, fue uno de los cuatro relatos claves revelados por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, principal implicado en el homicidio. La diligencia, que se adelantó este jueves 6 de noviembre, fue suspendida por solicitud de la defensa del acusado y continuará este viernes 7 a las 8:30 a. m.



Estos son los cuatro testigos directos del crimen: dicen qué pasó antes de ataque

La nueva fiscal del caso, Claudia Lucía Rodríguez, presentó ante el juez las pruebas y testimonios que sustentan la imputación de homicidio agravado contra Suárez Ortiz. De acuerdo con los documentos conocidos por Noticias Caracol, la investigación está soportada en un informe técnico de 179 páginas que contiene declaraciones de testigos, informes periciales, registros fílmicos y las 38 fotografías que evidencian la magnitud de las lesiones sufridas por el joven de 20 años.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la discoteca Before Club, en la localidad de Chapinero, sobre la calle 64 con carrera 15. En ese punto, los policías que atendieron el llamado de emergencia encontraron al estudiante tendido en el suelo, inconsciente y con graves golpes en el rostro. A su lado estaba su amigo Juan David, quien dio las primeras informaciones sobre lo ocurrido, considerado el principal testigo directo del hecho. Según el informe preliminar de los uniformados, “efectivamente hicieron presencia en la calle 64 con carrera 15, por información de la central de radio, donde encontraron una persona de sexo masculino inconsciente con evidentes hematomas en su rostro (...) que se encontraba en compañía de su amigo Juan David quien da las primeras informaciones”.



Fue ese amigo quien relató en detalle cómo empezó la agresión. De acuerdo con su testimonio, citado por la investigadora este jueves 6 de noviembre, “siendo las 3:20 horas del 31 de octubre, se encontraba con su amigo Jaime en una discoteca de razón social Before Club con unos amigos y sobre las 3:25 horas aproximadamente salen de esta discoteca para irse a sus casas. Caminan hacía el Oxxo hasta un instituto denominado INCAP, que queda al frente del establecimiento Oxxo. Allí había un sujeto, el cual llevaba el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y pantalón negro. Este sujeto le propina a su amigo un puño por detrás, pegándole en la nuca. El señor Jaime Esteban cae al piso”.



Juan David contó que dos mujeres acompañaban al agresor. “La chica del disfraz azul y otra chica, que llevaba un disfraz negro. Relata el señor Juan David que la chica del disfraz azul le decía y señalaba a su amigo, decía que ‘era él, la persona de la discoteca’. Señala el señor Juan David que se metió en la mitad de su amigo y estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo. Les informó que no sabía qué pasaba”. Indicó que tras su intento de intervenir y la amenaza directa que hizo el agresor en su contra al decir: "Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar", ambos se fueron caminando del punto. Sin embargo, la agresión continuó minutos después.

“Pasados unos minutos observa el señor Juan David a unas personas corriendo, las mismas que momentos antes los habían interceptado en el Oxxo (...) Ya en el suelo empiezan a darle varias patadas en la cara y en el cuerpo, mientras que la chica del disfraz azul los motivaba a seguir golpeando. Les decía que le pegaran a él. La chica del disfraz negro solo miraba”, añadió el testigo ante la Fiscalía, conforme precisó Rodríguez.

Otro de los testimonios revelados corresponde a un hombre identificado como A.I., quien también estaba en la discoteca y luego presenció el ataque. “Se encontraba igualmente en esta discoteca, de la que posteriormente se fue con su grupo de amigos al establecimiento denominado Oxxo y allá pudo observar como había una persona vestido de un personaje del 'Club de la pelea' (...) y observa como llegó un chico calvo, de tez blanca, con textura atlética, que tenía un disfraz pintado la cara de rojo con negro, quien le da un golpe en la nuca al chico disfrazado de ‘Tyler Durden’ (personaje de la película Club de la pelea). El chico grita y como un minuto se acerca una persona, de tez morena que llevaba un disfraz azul (...) junto con otra chica vestida de negro y empiezan a gritar al chico vestido de ‘Tyler Durden’: ‘Ahí tiene’”.

El testigo aseguró además que el agresor buscaba aprobación de su grupo. “El chico cara pintada de rojo se regresa a donde estaban las amigas que se encontraban en la acera de enfrente y les dice: ‘¿Será que lo persigo? aliénteme’, donde la amiga de esta persona le dice: ‘No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más’. Y el chico pintado de rojo sale corriendo donde se encontraba el chico disfrazado de ‘Tyler’”. Según A.I., comenzó a grabar y hacer zoom con su celular para registrar lo que sucedía.

Una tercera testigo, identificada como V.P., confirmó que el grupo incitaba al agresor. “Tenía que pegarle bien”, recordó que decía la mujer del disfraz azul. “Él (el agresor) manifiesta ‘deme ánimos y yo lo hago porque yo sé que puedo acabar con ese man y yo lo hago’. Ese grupo de amigos empezó a animarlo y ahí fue que procedieron para alcanzar a la víctima”.

La cuarta testigo, S.V., relató lo que observó desde su casa, donde escuchó los ruidos y vio parte de la agresión. “Manifestó que ella también pudo observar estos hechos desde el segundo piso de su residencia, que escuchó estruendos y golpes y que se asomó hacia la ventana y vio como este grupo de agresores, donde determina que el chico calvo de rostro y cabeza pintada, agredió a la víctima el señor Moreno Jaramillo. Posteriormente llegó otro sujeto que tenía lo que parecía unas orejas de conejo, que tenía un saco negro y que efectivamente esta persona se lanzó sobre la víctima lanzándolo al suelo”. El relato de esta mujer fue el mismo que describió el estado final de la víctima, cuando notó que la joven vestida de azul animaba la golpiza y que, tras los ataques, el cuerpo de Jaime Esteban yacía inmóvil sobre el pavimento.



"Una gravedad excepcional": lo que dijo la Fiscalía del caso

Durante la audiencia, la fiscal Claudia Lucía Rodríguez explicó que los testimonios evidencian coordinación y premeditación antes del ataque. “Vemos como con esta información que se tiene, mediante estas entrevistas, estas personas nos informan de la premeditación y preparación antes de la golpiza”, sostuvo. Añadió que, en el lugar conocido como Oxxo, “una de las mujeres realiza varias acusaciones en contra del hoy occiso y en condición a eso proceden a animar y alentar al aquí imputado Suárez Ortiz al punto que hace manifestaciones claras y contundentes que reflejan la intención de matar, lo que efectivamente procede a realizar, cumpliendo su objetivo”.

La funcionaria también indicó que el agresor regresó para continuar la golpiza: “Vemos como, tras alejarse momentáneamente, regresa a la escena el señor Suárez Ortiz para seguir agrediéndolo, lo que evidencia plena consciencia del daño causado y una clara persistencia en la acción violenta”. De igual forma, añadió que los registros fílmicos muestran que la víctima no se resistió ni atacó, sino que fue perseguida, derribada y golpeada hasta quedar inconsciente.

Rodríguez concluyó su intervención señalando que el hecho “reviste una gravedad excepcional” por la forma en la que se cometió. “Estamos ante la muerte violenta de un joven universitario de apenas 20 años, estudiante de ingeniería con un futuro promisorio, proyectos, sueños y metas propias, quien apenas comenzaba a hacerse camino en la vida. Su existencia fue abrupta y brutalmente interrumpida por una agresión desmedida, colectiva y cobarde que no dejó espacio a la defensa o a la posibilidad de sobrevivir”.

