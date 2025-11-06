En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
DANIEL QUINTERO
JAIME ESTEBAN MORENO
VALERIA MÁRQUEZ
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Quiénes eran las mujeres relacionadas con crimen de Jaime Esteban Moreno y a qué se dedican?

¿Quiénes eran las mujeres relacionadas con crimen de Jaime Esteban Moreno y a qué se dedican?

El informe judicial conocido por Noticias Caracol reveló varios datos sobre las mujeres que fueron capturadas junto a Juan Carlos Suárez, el principal implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
¿Quiénes eran las mujeres relacionadas con crimen de Jaime Esteban Moreno y a qué se dedican?
Dos mujeres fueron capturadas junto a Juan Carlos Suárez en relación al crimen.
Archivo Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad