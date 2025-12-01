En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habrá cortes de agua en Bogotá tres días seguidos en diciembre 2025: barrios afectados

Habrá cortes de agua en Bogotá tres días seguidos en diciembre 2025: barrios afectados

Estas labores incluyen empates de redes, instalación o cambio de válvulas, ajustes de infraestructura y mantenimiento preventivo o correctivo. Además, un municipio de Cundinamarca también se verá afectado.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Habrá cortes de agua en Bogotá tres días seguidos
Las intervenciones son necesarias para asegurar un servicio estable. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad