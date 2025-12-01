Habrá cortes de agua en Bogotá tres días seguidos en diciembre 2025: barrios afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó suspensiones temporales de agua en varias localidades de Bogotá y en el municipio de Gachancipá. Las interrupciones se llevarán a cabo tres días seguidos en algunos barrios de Bogotá, puntualmente del 2 al 4 de diciembre de 2025, con el fin de adelantar intervenciones técnicas y labores de mantenimiento en las redes de distribución.
Estas labores incluyen empates de redes, instalación o cambio de válvulas, ajustes de infraestructura y mantenimiento preventivo o correctivo. Según la entidad, las intervenciones son necesarias para asegurar un servicio estable y reducir la posibilidad de fallas más adelante.
Cortes de agua que habrá en Bogotá del 2 al 4 de diciembre
Martes 2 de diciembre
Chapinero
- Las Acacias:
- Entre calles 70 y 72 Bis, sobre la carrera 1 (avenida Circunvalar).
- Horario: Desde las 9:00 a.m. por un periodo aproximado de 24 horas.
- Motivo: Empates en redes de acueducto.
Puente Aranda
Torremolinos:
- De la carrera 51 a la transversal 53, entre la avenida Calle 26 Sur y la diagonal 1 Sur.
- Horario: Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas.
- Motivo: Empates de redes.
Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú y Autopista Sur – avenida Remanso Sur:
- De la transversal 35 a la carrera 51, entre la diagonal 16 Sur y la calle 42 Sur.
- Horario: Desde las 7:00 a.m. por 27 horas.
- Motivo: Relocalización de válvula.
Alquería La Fragua Norte:
- De la carrera 68 a la carrera 68A, entre calles 37 Sur y 37B Sur.
- Horario: Desde las 10:00 a.m. por cerca de 24 horas.
- Motivo: Empates de redes.
Fontibón
Hospital de Fontibón y Guadual Fontibón:
- De la carrera 90 a la 107, entre la diagonal 16 y la calle 17.
- Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.
- Motivo: Cambio de hidrante y trabajos sobre una válvula.
San Cristóbal
Libertadores:
- Entre la calle 56 Sur y la diagonal 58A Sur, desde la transversal 14 Este hasta la 14D Este.
- Horario: Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Empates en redes.
Kennedy
- Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (sector sur de la avenida Calle 3):
- Desde la diagonal 3 hasta la calle 40B Sur y entre la avenida Carrera 80 y la 86.
- Entre la avenida Calle 3 y la diagonal 2, desde la carrera 79A hasta la avenida Carrera 80.
- Horario: Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Trabajos relacionados con obras de terceros.
Miércoles 3 de diciembre de 2025
Usaquén
San Cristóbal Norte y Santa Teresa:
- De la carrera 8A a la 9, entre calles 163A y 170.
- Horario: Desde las 8:00 a.m. durante 24 horas.
- Motivo: Instalación de válvula.
Escuela Militar, Rincón del Chicó y Santa Ana Occidental:
- Entre carrera 7 y 15, desde calle 100 a 116.
- Horario: 10:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Empates en redes.
Suba
La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa:
- Incluye el sector comprendido entre las carreras 92 y 104, desde la calle 132A hasta la 145.
- Horario: 8:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Instalación de válvula.
Antonio Nariño
- Policarpa, Sevilla y el complejo hospitalario San Juan de Dios:
- Entre calles 1 y 5 Sur, desde carrera 10 hasta la 14.
- Horario: 7:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Empates de redes.
Puente Aranda
Primavera:
- Entre calles 3 y 6, desde carrera 36 hasta la 42.
- Horario: 8:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Empates.
Rafael Uribe Uribe
Tunal:
- De la transversal 14 a la carrera 25A, entre calles 42 Sur y 48C Sur.
- Horario: Desde las 7:00 a.m. por 27 horas.
- Motivo: Empates.
San Cristóbal
Vitelma y Buenos Aires:
- Entre carrera 1C Este y 8 Este, desde calle 10 Sur hasta 6 Sur.
- Horario: 10:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Empates.
Montebello, Córdoba y Bello Horizonte:
- Desde calle 24A Sur hasta 32A Sur, entre carreras 2 y 4 Este.
- Horario: Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
Jueves 4 de diciembre de 2025
Suba
Canódromo y Prado Veraniego Sur:
- De carrera 45 a 56, entre calles 127 y 129.
- Horario: 8:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Instalación de válvula.
Kennedy
Provivienda Oriental:
- Desde avenida Calle 8 Sur hasta 26 Sur, entre avenida Carrera 68 y carrera 71D.
- Horario: 7:00 a.m. por 27 horas.
- Motivo: Empates.
Hipotecho Occidental, Hipotecho e Igualdad:
- Entre calles 3 y 8 Sur, desde carrera 68 a 72.
- Horario: 8:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Empates e instalación de válvula.
San Cristóbal
Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas I y II, San Pedro y Santa Inés Sur:
- Entre transversal 1 Este y carrera 10 Este, desde calle 8 Sur hasta 28 Sur.
- Horario: Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
Bosa
Alameda del Parque, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero y otros sectores cercanos:
- De la carrera 77G a la transversal 79D, entre calle 69B Sur y diagonal 73F Sur.
- Horario: 10:00 a.m. por 24 horas.
- Motivo: Trabajos asociados a obras de terceros.
También habrá cortes de agua en el municipio de Gachancipá
Miércoles 3 de diciembre de 2025
Vereda Gaucha:
- Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.
- Motivo: Mantenimiento correctivo en la red local.
Recomendaciones por cortes de agua en Bogotá
- Llenar el tanque de reserva antes de la hora programada del corte.
- Consumir el agua almacenada antes de que pasen 24 horas.
- Priorizar actividades esenciales como higiene personal y preparación de alimentos.
- Solicitar carrotanques en la línea 116, con prioridad para centros de atención médica y espacios con alta afluencia.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co