Habrá cortes de agua en Bogotá tres días seguidos en diciembre 2025: barrios afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó suspensiones temporales de agua en varias localidades de Bogotá y en el municipio de Gachancipá. Las interrupciones se llevarán a cabo tres días seguidos en algunos barrios de Bogotá, puntualmente del 2 al 4 de diciembre de 2025, con el fin de adelantar intervenciones técnicas y labores de mantenimiento en las redes de distribución.

Estas labores incluyen empates de redes, instalación o cambio de válvulas, ajustes de infraestructura y mantenimiento preventivo o correctivo. Según la entidad, las intervenciones son necesarias para asegurar un servicio estable y reducir la posibilidad de fallas más adelante.



Cortes de agua que habrá en Bogotá del 2 al 4 de diciembre

Martes 2 de diciembre

Chapinero

Las Acacias:

Entre calles 70 y 72 Bis, sobre la carrera 1 (avenida Circunvalar).

Horario: Desde las 9:00 a.m. por un periodo aproximado de 24 horas.

Motivo: Empates en redes de acueducto.

Puente Aranda

Torremolinos:



De la carrera 51 a la transversal 53, entre la avenida Calle 26 Sur y la diagonal 1 Sur.

Horario: Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas.

Motivo: Empates de redes.

Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú y Autopista Sur – avenida Remanso Sur:



De la transversal 35 a la carrera 51, entre la diagonal 16 Sur y la calle 42 Sur.

Horario: Desde las 7:00 a.m. por 27 horas.

Motivo: Relocalización de válvula.

Alquería La Fragua Norte:



De la carrera 68 a la carrera 68A, entre calles 37 Sur y 37B Sur.

Horario: Desde las 10:00 a.m. por cerca de 24 horas.

Motivo: Empates de redes.

Fontibón

Hospital de Fontibón y Guadual Fontibón:



De la carrera 90 a la 107, entre la diagonal 16 y la calle 17.

Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Motivo: Cambio de hidrante y trabajos sobre una válvula.

San Cristóbal

Libertadores:



Entre la calle 56 Sur y la diagonal 58A Sur, desde la transversal 14 Este hasta la 14D Este.

Horario: Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Empates en redes.

Kennedy



Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (sector sur de la avenida Calle 3):

Desde la diagonal 3 hasta la calle 40B Sur y entre la avenida Carrera 80 y la 86.



Entre la avenida Calle 3 y la diagonal 2, desde la carrera 79A hasta la avenida Carrera 80.

Horario: Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Trabajos relacionados con obras de terceros.

Miércoles 3 de diciembre de 2025

Usaquén

San Cristóbal Norte y Santa Teresa:



De la carrera 8A a la 9, entre calles 163A y 170.

Horario: Desde las 8:00 a.m. durante 24 horas.

Motivo: Instalación de válvula.

Escuela Militar, Rincón del Chicó y Santa Ana Occidental:

Entre carrera 7 y 15, desde calle 100 a 116.

Horario: 10:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Empates en redes.

Suba

La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa:



Incluye el sector comprendido entre las carreras 92 y 104, desde la calle 132A hasta la 145.

Horario: 8:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Instalación de válvula.

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla y el complejo hospitalario San Juan de Dios:

Entre calles 1 y 5 Sur, desde carrera 10 hasta la 14.

Horario: 7:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Empates de redes.

Puente Aranda

Primavera:



Entre calles 3 y 6, desde carrera 36 hasta la 42.

Horario: 8:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Empates.

Rafael Uribe Uribe

Tunal:



De la transversal 14 a la carrera 25A, entre calles 42 Sur y 48C Sur.

Horario: Desde las 7:00 a.m. por 27 horas.

Motivo: Empates.

San Cristóbal

Vitelma y Buenos Aires:



Entre carrera 1C Este y 8 Este, desde calle 10 Sur hasta 6 Sur.

Horario: 10:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Empates.

Montebello, Córdoba y Bello Horizonte:



Desde calle 24A Sur hasta 32A Sur, entre carreras 2 y 4 Este.

Horario: Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Mantenimiento preventivo.

Jueves 4 de diciembre de 2025

Suba

Canódromo y Prado Veraniego Sur:



De carrera 45 a 56, entre calles 127 y 129.

Horario: 8:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Instalación de válvula.

Kennedy

Provivienda Oriental:



Desde avenida Calle 8 Sur hasta 26 Sur, entre avenida Carrera 68 y carrera 71D.

Horario: 7:00 a.m. por 27 horas.

Motivo: Empates.

Hipotecho Occidental, Hipotecho e Igualdad:



Entre calles 3 y 8 Sur, desde carrera 68 a 72.

Horario: 8:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Empates e instalación de válvula.

San Cristóbal

Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas I y II, San Pedro y Santa Inés Sur:



Entre transversal 1 Este y carrera 10 Este, desde calle 8 Sur hasta 28 Sur.

Horario: Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Mantenimiento preventivo.

Bosa

Alameda del Parque, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero y otros sectores cercanos:



De la carrera 77G a la transversal 79D, entre calle 69B Sur y diagonal 73F Sur.

Horario: 10:00 a.m. por 24 horas.

Motivo: Trabajos asociados a obras de terceros.

También habrá cortes de agua en el municipio de Gachancipá

Miércoles 3 de diciembre de 2025

Vereda Gaucha:



Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Motivo: Mantenimiento correctivo en la red local.

Recomendaciones por cortes de agua en Bogotá

Llenar el tanque de reserva antes de la hora programada del corte.

Consumir el agua almacenada antes de que pasen 24 horas.

Priorizar actividades esenciales como higiene personal y preparación de alimentos.

Solicitar carrotanques en la línea 116, con prioridad para centros de atención médica y espacios con alta afluencia.

