Exmilitar habló de la subteniente asesinada en Cantón Norte en Bogotá: "Hay silencio, hay dudas"

La muerte de la subteniente María Mora dentro de las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, continúa generando interrogantes mientras avanza la investigación oficial. El Ejército confirmó que la oficial fue asesinada en la noche del miércoles 26 de noviembre dentro de un vehículo estacionado en el parqueadero del Batallón Córdoba, en un hecho que terminó también con el suicidio del capitán Pablo Basbela, quien, según los primeros reportes, habría sido su compañero sentimental. Sin embargo, una nueva voz apareció en medio de la conmoción: la de un exmilitar que aseguró haber tenido contacto directo con la joven oficial durante su paso por Tolemaida y que ahora cuestiona la versión preliminar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El mensaje que publicó en Facebook Paul Ochoa, quien afirmó que Mora fue su “comandante en Tolemaida”, se difundió con rapidez entre quienes conocían a la subteniente. En su texto escribió: “Hoy alzo mi voz por la teniente María Camila Mora, mi comandante en Tolemaida y una mujer íntegra que sirvió a Colombia con honor. Su caso en el Cantón Norte no puede ser reducido a un simple ‘problema de pareja’. Hay silencio, hay dudas… y hay una verdad que todavía no se cuenta completa”. El exintegrante del Ejército destacó además aspectos del rol de la oficial dentro de la institución, recordando que “ella era piloto de dron de aviación”. Dicho dato coincide con los reportes oficiales que indican que la subteniente estaba adscrita al Comando de Drones de la base de Tolemaida y que viajó a Bogotá con un permiso para asistir a un concierto.

Ochoa también se refirió al capitán señalado, recordando que “estaba por ascender a Mayor”, y a las inconsistencias que, desde su perspectiva, aún no han sido esclarecidas. Mencionó que “hay un supuesto testigo con información incierta” y que los últimos rastros de actividad pública de Mora datan del 3 de julio, al decir: “Y su última publicación en redes fue el 3 de julio… una vida llena de planes que hoy ya no está”. El mensaje cerró con una petición directa: “Por ella, por su familia y por su memoria: exijo claridad, transparencia y justicia real. No dejemos que este caso se apague. Descansa en paz, mi Teniente. Tu nombre no se silenciará”.



Horas después, Ochoa publicó un video ampliando sus señalamientos. Allí relató su experiencia personal con la subteniente: "La teniente Mora fue mi comandante de pelotón en base en Tolemaida. Yo preste servicio militar, en el tercer contingente en 2019 y la conocí como una mujer profesional. Estricta, dedicada. Una verdadera oficial y ahora salen a decir que fue un problema de pareja". Su crítica se centró en la presencia de un tercer militar dentro del vehículo, al afirmar: “Lo más grave es esto: había un subteniente dentro del vehículo y ahora qué pasó con su declaración. No se sabe. ¿Cómo es posible que un testigo presencial desaparezca de la versión oficial?”.



El exsoldado también recordó la posición que ocupaba Mora dentro del Comando de Aviación y el momento profesional que atravesaba el capitán. “Cuando la teniente tenía un cargo especializado como jefe pilota de dron de aviación y el capitán estaba en proceso de ascender a un proceso de mayor. Eso no es menor, no es un detalle. No se tapa”, dijo. Finalmente exigió claridad institucional: “Yo exijo claridad, exijo respeto, que la declaración del subteniente salga a la luz. Que se investigue, que se expliquen las fallas y que se hable con la verdad. La teniente Mora dedicó su vida al Ejército. No merece que su historia se cierre con silencios, versiones rapidez o informes incompletos”.





¿Qué fue lo que pasó dentro del carro donde murieron dos oficiales del Ejército?

Mientras tanto, los reportes oficiales continúan describiendo lo ocurrido la noche del 26 de noviembre. De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, dentro del vehículo gris se encontraban el capitán Pablo Basbela, la subteniente María Mora y una compañera de ella, una subteniente del Ejército, quien “desde la parte de atrás del vehículo fue testigo del momento en el que el oficial sacó un arma y le disparó en por lo menos cinco ocasiones y posteriormente se quitó la vida”. La fotografía más reciente de ambos corresponde a la salida de una cafetería dentro del Cantón Norte, donde según cuentan compañeros de las víctimas, se citaron.

Publicidad

La subteniente Mora había llegado a Bogotá desde Tolemaida con el objetivo de asistir a un concierto y el capitán, por su parte, se había graduado un día antes del curso de comando para ascender al grado de mayor en la Escuela de Infantería. Según uniformados cercanos a la víctima, la teniente Mora había terminado su relación con el oficial y al reencontrarse con él en la guarnición militar fue asesinada sobre las 8:30 de la noche.

El reporte inicial de la Policía Metropolitana, conocido por este canal, registró que “siendo aproximadamente las 20:33 horas del presente día, suboficial de servicio recibe llamado de posible evento con heridos por arma de fuego”. Al llegar al lugar, el personal de emergencias encontró “dos cuerpos dentro de vehículo los cuales ya no presentaban signos vitales”. En declaraciones a medios, el oficial de inspección de la Policía, Edward Vargas, relató que "efectivamente, la patrulla de la jurisdicción llega al sitio y encuentra dos cuerpos al interior de un vehículo. En este momento, la sección de investigación criminal se encuentra adelantando todas las diligencias investigativas y las exploraciones de campo para esclarecer estos hechos”.

Publicidad

El Ejército emitió dos comunicados oficiales. En el primero afirmó que los hechos “estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”, y que se activaron los protocolos de acompañamiento a las familias. En el segundo reiteró el “profundo pesar” y la disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Se debe destacar que, horas después, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, explicó en entrevista con Noticias Caracol parte de lo que se encontró en la escena y en los registros posteriores. Al respecto, calificó los hechos como un "evento desafortunado" y detalló que las víctimas "son dos oficiales que aparentemente mantenían una relación sentimental".

De los nuevos hallazgos reveló que se hallaron tres armas relacionadas al caso. En las primeras pesquisas, realizadas en los actos urgentes con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, precisó que se encontró "un arma y posteriormente en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras dos armas". En su momento, aclaró que se está haciendo "un proceso de rastreo y la verificación”.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

