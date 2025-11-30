En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de diciembre: rotación y multas vigentes

Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de diciembre: rotación y multas vigentes

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la primera semana de diciembre mantendrá el pico y placa en Bogotá, siguiendo la rotación habitual de placas de 6:00 a.m a 9:00 p.m.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
Pico y placa Bogotá
Así es el pico y placa del 1 al 5 de diciembre en Bogotá
