¿Cuál es la hipótesis que manejan las autoridades por el asesinato de pareja de abuelos en Suba?

Las autoridades continúan investigando la muerte de una pareja de adultos mayores hallados sin vida al interior de su vivienda en el barrio Aures, en la localidad de Suba. El crimen, que ha generado consternación entre vecinos y familiares, ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.



Los hechos se conocieron luego de que los hijos de las víctimas encontraran los cuerpos dentro de la casa donde residían. De acuerdo con la información preliminar, los adultos mayores presentaban múltiples heridas causadas con arma blanca.

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Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66 años, quienes vivían en el inmueble ubicado en ese sector del noroccidente de Bogotá.

El caso ha despertado múltiples interrogantes, ya que el escenario del crimen presenta elementos que han llevado a las autoridades a descartar inicialmente algunas hipótesis y a concentrarse en otras líneas de investigación.



¿Cuál es la hipótesis que maneja las autoridades hasta el momento?

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, al interior de la vivienda se encontraron varias habitaciones desordenadas. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que objetos de valor como dinero y teléfonos celulares permanecían en el lugar.



Este detalle llevó a las autoridades a descartar preliminarmente que el crimen estuviera relacionado con un hurto. " Se puede llegar a determinar que no hubo hurto. Todas su pertenencias se encontraban en la casa. Esto quiere decir que puede ser un tema pasional”, afirmó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Las autoridades también indicaron que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en habitaciones distintas de la vivienda, lo que hace parte del análisis que realizan los investigadores para reconstruir lo ocurrido en el inmueble.

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El crimen ocurrió el viernes 13 de marzo al mediodía en el barrio Aures. De acuerdo con los relatos de los vecinos, ninguno de ellos notó movimientos sospechosos ni escuchó altercados antes de que las autoridades llegaran al lugar.

Otro elemento que forma parte del proceso investigativo es la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en la zona y dentro de la vivienda. Según lo conocido, en uno de los registros audiovisuales aparece una persona que podría estar relacionada con el hecho.

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De acuerdo con las imágenes recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el individuo que aparece en el video llevaba una gorra y un pasamontañas para ocultar su identidad. También vestía pantalón azul y zapatos negros.

Las autoridades señalaron que tanto la gorra como el pasamontañas fueron abandonados en el lugar y actualmente están en poder de los investigadores, quienes analizan estos elementos como parte del proceso de recolección de pruebas.

Uno de los aspectos que también está siendo analizado es la relación de las personas que vivían dentro del inmueble. En la vivienda residían los dos adultos mayores junto con una nieta menor de edad y un exyerno de la familia, quien tenía una habitación arrendada en la casa.

Este hombre ya entregó declaración juramentada a las autoridades y aseguró que no se encontraba en la vivienda en el momento en que ocurrieron los hechos.

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Sobre la presencia de este familiar en la casa, un allegado explicó las razones por las que permanecía viviendo allí.

“Mi suegro, por un tema ya sentimental, de corazón, permitía que él se quedara ahí porque no tenía los elementos para tener una entrada que le diera la posibilidad de irse para otro lado, y se conocían hace más de 22 años”, relató el familiar en entrevista con Noticias Caracol.

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Además, durante las investigaciones se conoció que este hombre tendría antecedentes por violencia intrafamiliar, un elemento que también está siendo revisado por los investigadores dentro del proceso.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente responsabilidades, el general Cristancho aseguró que ya existe una persona identificada dentro del caso.

“Hay una persona identificada, la Fiscalía tendrá que avanzar para determinar si es culpable o no”, declaró el oficial.

Por ahora, la investigación se concentra en el análisis de los registros de cámaras de seguridad, los rastros encontrados en la vivienda y los movimientos de las personas que pudieron haber pasado por el sector el día del crimen.

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La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, continúa adelantando las diligencias judiciales para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar quién es el responsable del asesinato de esta pareja de adultos mayores.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co