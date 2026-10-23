IDRD inicia procedimiento sancionatorio contra Sencia por presuntos incumplimientos con El Campín

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S. por presuntos incumplimientos de sus obligaciones con el estadio El Campín. La entidad anunció la apertura del proceso este 23 de octubre después de la polémica que estalló por cuenta del estado de la gramilla del escenario deportivo, que en ocasiones también es usado con propósitos de entretenimiento para conciertos. El procedimiento se realiza "con el propósito de establecer la existencia de un presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales".

La primera fase de este procedimiento será una audiencia pública que tendrá lugar el próximo 29 de octubre. El IDRD citó a Sencia a las 9:00 a. m. para que el concesionario encargado del estadio dé sus descargos y ejerza su derecho a la defensa y la contradicción. La decisión de iniciar todo este proceso se fundamenta en el informe de presunto incumplimiento que remitió la interventoría del contrato de la concesión. En ese sentido, esta acción se enmarca en la continuidad del seguimiento y control que se le realiza a esta Asociación Público-Privada, bajo la que se rige la administración del escenario distrital.

Publicidad

Hay que recordar que la actuación también se realiza en el marco de la instrucción que dio el alcalde Carlos Fernando Galán, quien pidió al IDRD que se iniciara un proceso contra Sencia por el estado de la cancha previo al compromiso de Millonarios vs. Once Caldas, el pasado 12 de octubre. El instituto estimó que el concesionario podría recibir multas de hasta 4.700 millones de pesos por los problemas con la cancha. (Le puede interesar: BTS habría pagado por mantenimiento de cancha en El Campín, según concejal: Sencia responde)



Daniel García Cañón, director del IDRD, había detallado en entrevista con Blu Radio que las verificaciones realizadas en su momento dejaron ver que el terreno no estaba en condiciones para la realización de encuentros oficiales. Esto incluso causó que se cancelara también el juego entre Santa Fe vs. Jaguares y que se tomara la decisión de mover el concierto de Fonseca al Vive Claro, cuando desde hace varios meses se había anunciado que el artista haría su show por primera vez en el emblemático escenario bogotano.



Medidas que ha tomado el IDRD en el caso de El Campín

El Instituto reforzó las exigencias de seguimiento a la interventoría de cara al concierto de Ryan Castro, que será este 31 de octubre, todo con el fin de verificar las condiciones antes, durante y después del evento. Asimismo, pidió que se refuercen las medidas de protección, recuperación y contingencia que debe implementar el concesionario. (Lea también: El Campín bajo vigilancia antes del concierto de Ryan Castro: IDRD exige garantías para la cancha)

Publicidad

La entidad ha reiterado en varias ocasiones que "el fútbol es la prioridad de El Campín". En ese sentido, continuará con el seguimiento técnico y contractual para "proteger la seguridad de los futbolistas, garantizar condiciones adecuadas para los encuentros deportivos y defender los intereses de Bogotá". Cabe decir que la administración, operación y mantenimiento del estadio son responsabilidad de Sencia.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co