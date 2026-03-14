Crimen de pareja de adultos mayores en Suba: testimonio de hija, videos de cámaras y otras pistas

Son más preguntas que respuestas las que rodean el caso de una pareja de adultos mayores hallada sin vida en su propia casa, ubicada en el barrio Aures, en la localidad de Suba, en el occidente de Bogotá, y donde vivían hace más de 30 años, según vecinos y allegados que hoy están connocionados por los hechos. Los cuerpos de Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y de Gloria Isabel Guerrero, de 66, se encontraban en habitaciones distintas. Ahora, registros de cámaras de seguridad, el testimonio de su hija y otros detalles en la vivienda son las pistas que siguen los investigadores para encontrar a los responsables.



Uno de los primeros elementos que analizan las autoridades para esclarecer lo que pasó en ese lugar proviene de la declaración entregada por la hija de las dos víctimas. "Vivían ellos dos, mi papá y mi mamá, con una hija mía, menor de edad de siete años. También vivía mi expareja sentimental y padre de mis dos hijos", contó la hija de las víctimas. "Yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024. Él me pegaba, me agredía físicamente Y psicológicamente y por eso yo lo demandé por violencia intrafamiliar (...) él es pintor de apartamentos y casas, pero ahora mismo estaba sin empleo. Vivía en la casa de mis padres desde noviembre del año pasado, Y mi mamá le arrendó una pieza por 250,000 pesos mensuales".

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Según el relato de la familia, todo comenzó cuando un allegado revisó las imágenes de una cámara de seguridad instalada dentro de la casa de los adultos mayores y observó una escena que le llamó la atención. La hija de la pareja de adultos mayores detalló que se trató de su cuñado, quien le aertó queél estaba revisando las cámaras desde su celular y en un momento notó que "había alguien saliendo de la casa de mis papás". La mujer asegura que su cuñado lo describió como" un hombre que llevaba una cachucha puesta que era de mi papá, y que con un trapo -o con algo- se estaba tapando la cara".

La hija, alarmada, salió de su casa y se dirgió hacia la de sus papás. Lo que encontró la mujer fue una escena de horror. En las cámaras de seguridad, que ya están en poder de los investigadores, se ve que las habitaciones de la casa quedaron desordenados. Guillermo Alberto —quien, según su familia, era un paciente terminal y tenía dificultades de movilidad— fue encontrado sin vida cerca de su bastón de apoyo, mientras que el cuerpo de Gloria Isabel estaba envuelto en una cobija.



"Abrimos. Entraron los policías. Seguimos derecho al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba. Todo estaba revolcado: la ropa, las cobijas. Entonces, los policías nos dijeron que saliéramos y ellos se quedaron en el cuarto. Ahí fue que encontraron a mi mamá en el otro cuarto. Luego, la Policía me dijo que mi mamá estaba enrollada en una cobija", relató la hija de las víctimas.



El ex compañero sentimental de la hija de las víctimas también entregó una declaración juramentada ante las autoridades y aseguró que, aunque vivía en esa vivienda, no se encontraba allí cuando ocurrieron los hechos.

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Por lo pronto, las autoridades establecieron que, pese a que el interior de la casa estaba desordenado, fueron hallados celulares, dinero y otros objetos de valor, lo que para los investigadores es otro interrogante, pues sospechan que el desorden habría sido provocado para simular un robo. De hecho, en el bolsillo de la chaqueta de Guillermo Alberto fue hallado su celular.

En las próximas horas le darán el último adiós a la pareja de esposos. Mientras avanzan las investigaciones del CTI de la Fiscalía, la familia de la pareja de adultos mayores pide celeridad en el caso.

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