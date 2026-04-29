Capturan a extorsionistas en Bogotá: uno fue contratado por un hombre para amenazar a la mamá

El Gaula de la Policía Nacional capturó en Bogotá a tres personas que estaban vinculadas a la extorsión bajo distintas modalidades. La diligencia ocurrió gracias a una denuncia ciudadana que llegó a través de la línea Antisecuestro y Antiextorsión 165. La institución dio a conocer distintos casos, en los que resaltó el de la madre de uno de los capturados, que era víctima de intimidaciones por parte de su propio hijo.



La Policía detalló que estas tres personas estarían intimidando a sus víctimas bajo amenazas de atentar contra su vida e integridad con actos barbáricos como el desmembramiento. De hecho, los tres fueron capturados en flagrancia cuando pretendían recibir sumas de dinero bajo la modalidad de entrega controlada. Los uniformados detectaron un primer caso en la localidad de Los Mártires. Una comerciante de una farmacéutica era blanco de extorsiones por parte de un hombre que se hacía pasar como integrante de un falso grupo delincuencial, ‘Unidad Valle del Cauca’.

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Este caso dio un vuelco cuando las autoridades evidenciaron que, al parecer, el extorsionista fue contratado por el hijo de la señora. Con llamadas y textos amenazantes, el presunto delincuente le hacía creer a la ciudadana que tenía una deuda de 35 millones de pesos. De no pagar esta suma, esta persona amenazaba a la mujer con atentar contra la vida e integridad de la víctima y su familia, manifestándole que serían torturados y desmembrados.



Por otra parte, la Policía capturó en flagrancia a alias ‘Yuco’ o el ‘Gemelo’ en Ciudad Bolívar. El individuo es señalado de exigir una cuota de 200.000 pesos a un cuidador de carros de un parqueadero en la localidad. Si el hombre no cedía a sus exigencias, era objeto de agresiones físicas. Las autoridades revelaron que el presunto delincuente tenía antecedentes por tentativa de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En la localidad de Engativá, otro ciudadano era objetivo de amenazas y exigencias económicas por parte de otro extorsionista, quien le pedía 500.000 pesos a cambio de no atentar contra su integridad. Como el ciudadano no cedió a las exigencias, el presunto criminal atacó la fachada de la casa de su víctima. Este último extorsionista fue capturado en flagrancia cuando exigía uno de los pagos.



Los tres ciudadanos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento a uno de estos capturados.



En lo corrido del año 2026, gracias a los diferentes despliegues operativos atendiendo la denuncia de ciudadanos víctimas de extorsión, se logró la captura de 52 personas por este delito.



La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso para seguir realizando actividades de prevención frente al delito de extorsión, incrementando el acompañamiento a los ciudadanos e invitó a la comunidad para que continúe denunciando a estos delincuentes que pretenden afectar su tranquilidad y patrimonio económico, trabajando de manera articulada por la seguridad en la capital.

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Paula Rozo

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