Estas son las novedades de la aplicación de TransMilenio: recargas, alertas y lo que debe saber

Moverse en el transporte público de Bogotá ahora será más sencillo para miles de usuarios. TransMilenio anunció la renovación de TransMiapp, su aplicación oficial, con una serie de nuevas funcionalidades que buscan mejorar la experiencia de viaje, facilitar la planeación de recorridos y ofrecer información en tiempo real sobre el sistema.



La actualización, considerada la más importante desde el lanzamiento de la aplicación en 2020, introduce cambios enfocados en hacer más clara, intuitiva y útil la herramienta digital que ya utilizan millones de personas en la ciudad. Actualmente, TransMiapp supera los 2 millones de instalaciones, cuenta con más de 1,6 millones de usuarios activos mensuales y registra cerca de 423.000 usuarios activos diarios.



¿Cuáles son las novedades que trae la aplicación?

Uno de los principales avances es el nuevo planeador de viaje, una herramienta que permite a los usuarios organizar sus trayectos de forma más eficiente. A través de esta función, es posible definir un punto de origen y destino, buscar direcciones o ubicar lugares directamente en el mapa. Con base en esta información, la aplicación ofrece diferentes alternativas de ruta, permitiendo elegir entre la opción más rápida, la de menor costo, la que implique menos transbordos o la que reduzca los trayectos a pie.

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Además, el planeador permite ajustar los recorridos según la hora. Es decir, los usuarios pueden indicar a qué hora desean salir o a qué hora necesitan llegar a su destino, y la aplicación mostrará opciones acordes con ese horario y con las condiciones del sistema en tiempo real.

“En una ciudad como Bogotá, donde millones de personas se mueven todos los días en transporte público, la información es clave para mejorar la experiencia de viaje. Por eso renovamos TransMi[app], para mejorar integralmente la experiencia de viaje de nuestra comunidad usuaria. El principal cambio es un nuevo planeador de viajes que es de talla mundial y se usa también en ciudades como Berlín y Dubái, que nos permite elegir la mejor ruta para ahorrar tiempo, reducir transbordos o caminata, y en general nos permite tener más tiempo con nuestras familias y calidad de vida”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.



La nueva versión de la aplicación también facilita la consulta de rutas, estaciones y paraderos. Al ingresar, los usuarios pueden identificar el punto más cercano a su ubicación, conocer qué rutas pasan por allí y revisar los tiempos estimados de llegada de los buses. Asimismo, es posible hacer seguimiento en tiempo real al recorrido de los servicios troncales y zonales, lo que permite tomar decisiones más informadas durante el viaje.



Otra de las novedades que más genera interés en los usuarios es la integración de servicios digitales relacionados con la tarjeta tullave. Ahora, los usuarios pueden recargarla directamente desde la aplicación mediante PSE, consultar el saldo a través de tecnología NFC en dispositivos compatibles, personalizarla virtualmente y hacer seguimiento a solicitudes asociadas.

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La aplicación también incorpora un botón de emergencia 123, ubicado en el menú principal, que permite a los usuarios comunicarse rápidamente con la línea de atención ante situaciones de riesgo dentro o fuera del sistema. A esto se suman las notificaciones push, que informan en tiempo real sobre novedades en rutas, estaciones o cambios en la operación.

según informó la entidad, la renovación se realizó en alianza con Maas, y las nuevas funcionalidades fueron probadas con usuarios reales. El desarrollo tomó como referencia aplicaciones de alto reconocimiento internacional, lo que permite a Bogotá integrar soluciones similares a las utilizadas en ciudades como Berlín, Copenhague, Luxemburgo, San Francisco y Dubái.



¿Cómo descargar y actualizar la aplicación?

TransMi[app] es gratuita y está disponible para dispositivos móviles. Para descargarla, los usuarios pueden ingresar a las tiendas oficiales de aplicaciones, como App Store o Google Play, buscar “TransMi[app]” e instalarla en su celular.

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Quienes ya cuentan con la aplicación no necesitan descargarla nuevamente, pero sí deben actualizarla para acceder a las nuevas funcionalidades. Este proceso se realiza directamente desde la tienda de aplicaciones, donde aparecerá la opción de “actualizar”.

La aplicación requiere conexión a internet para su funcionamiento y, una vez instalada, permite acceder a información oficial del sistema, consultar rutas, ubicar paraderos, conocer servicios complementarios y recibir notificaciones sobre novedades en la operación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co