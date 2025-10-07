En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Cuál es la localidad más grande de Bogotá? Una tiene más de 1.100 barrios

¿Cuál es la localidad más grande de Bogotá? Una tiene más de 1.100 barrios

La capital tiene 20 localidades y más de 7 millones de habitantes. Le contamos cuáles son las más grandes y sus características.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
La localidad más grande de Bogotá
La localidad más grande de Bogotá
Alcaldía de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad