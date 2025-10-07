En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El duro testimonio de mujer que sobrevivió a brutal ataque con martillo de su expareja en Bogotá

El duro testimonio de mujer que sobrevivió a brutal ataque con martillo de su expareja en Bogotá

"Sentía el deseo de vivir", le dijo Fabiana Karina Rincón, víctima de intento de feminicidio, a Noticias Caracol. Hoy pide apoyo económico para su recuperación tras recibir 20 golpes en el cráneo y su rostro y hace un llamado para que su agresor no quede en libertad por vencimiento de términos.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Fabiana Karina Rincón.

Publicidad

Publicidad

Publicidad