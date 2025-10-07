Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá del 7 al 9 de octubre

Bogotá se prepara para enfrentar una nueva jornada de interrupciones programadas en el servicio de agua potable, las cuales afectarán a residentes de múltiples localidades entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre de 2025. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha comunicado que estas suspensiones son esenciales para llevar a cabo obras de mantenimiento y reparación en las redes de distribución. El objetivo primordial de estos trabajos, según la entidad, es minimizar futuras afectaciones causadas por daños mayores que puedan presentarse en las tuberías o en los accesorios del sistema de suministro de agua.



Cortes de agua en Bogotá para hoy, 7 de octubre

Los cortes temporales afectarán a gran parte de la ciudad, con duraciones que, en la mayoría de los casos, inician entre las 7 y 10 de la mañana y se extenderán por 24 o 27 horas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para este martes 7 de octubre, los arreglos afectarán a las siguientes localidades por 24 horas, excepto Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Los Mártires que durarán 27 horas:



San Cristóbal: en los barrios Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel.

en los barrios Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel. Puente Aranda: en el barrio Milenta.

en el barrio Milenta. Rafael Uribe Uribe: en el barrio El Tunal.

en el barrio El Tunal. Los Mártires: en el barrio Voto Nacional.

en el barrio Voto Nacional. Fontibón: en los barrio Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja.

en los barrio Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja. Tunjuelito: en el barrio Samoré.

en el barrio Samoré. Bosa: en el barrio Bosa Centro.

en el barrio Bosa Centro. Kennedy: en los barrios El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo Y Castilla (Al Norte de la Avenida Calle 8) El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.

Cortes de agua en Bogotá para el 8 de octubre

Para este miércoles 8 de octubre, los arreglos afectarán a las siguientes localidades durante 24 horas, excepto para Fontibón y Antonio Nariño que tendrán duración de 27 horas:



Fontibón: en el barrio Modelia.

en el barrio Modelia. Antonio Nariño: en los barrios Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas.

en los barrios Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. Chapinero, Usaquén: en los barrios El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte.

en los barrios El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte. Suba: en los barrios Estoril, Pasadena y Britalia.

en los barrios Estoril, Pasadena y Britalia. Puente Aranda: en el barrio Ciudad Salitre Oriental

en el barrio Ciudad Salitre Oriental Usme: en los barrios La Paz, Danubio II, La Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala Alta, La Fiscala, Porvenir.

en los barrios La Paz, Danubio II, La Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala Alta, La Fiscala, Porvenir. San Cristóbal: en el barrio Vitelma.

en el barrio Vitelma. Bosa: en el barrio Laureles.

Cortes de agua en Bogotá para el 9 de octubre

Para este jueves 9 de octubre, los arreglos afectarán por 12 horas a la localidad de Usme, y por 27 horas a las localidades de Puente Aranda y algunos barrios de Kennedy, las demás localidades tendrán cortes de 24 horas:

Usme: en los barrios Arrayanes I, II, III, IV y V, Palermo Alto, Cultivos, Alaska, Duitama.

en los barrios Arrayanes I, II, III, IV y V, Palermo Alto, Cultivos, Alaska, Duitama. Suba: En los barrios Granada Norte, Cantagallo, Britalia

En los barrios Granada Norte, Cantagallo, Britalia Kennedy: en los barrios Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur, Provivienda Oriental, Pio XII, Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy.

en los barrios Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur, Provivienda Oriental, Pio XII, Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy. Teusaquillo: en el barrio Quinta Paredes.

en el barrio Quinta Paredes. Puente Aranda: en el barrio El Remanso.

en el barrio El Remanso. San Cristóbal: en los barrios Barcelona sur, Las Lomas, San Isidro, Veinte de Julio.

en los barrios Barcelona sur, Las Lomas, San Isidro, Veinte de Julio. Tunjuelito: en el barrio Fátima.

Importancia de los arreglos

Esta programación es parte de la gestión continua que el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza en las redes de agua potable. Es importante destacar que la necesidad de suspender el servicio radica en que, para llevar a cabo reparaciones o instalaciones críticas como el cambio de medidores, la instalación de válvulas o los empates de redes, es indispensable una suspensión temporal y controlada del flujo hídrico. Al realizar estas intervenciones, se busca garantizar que el suministro de agua sea continuo a largo plazo para todos los usuarios.



La EAAB utiliza sus canales oficiales, como el Portal Bogotá, para informar sobre estos servicios y trámites distritales, así como para ofrecer a la ciudadanía una guía completa sobre las iniciativas de la administración. Es común que, además de los cortes de agua, el Distrito informe sobre otras novedades, como las relacionadas con la movilidad o suspensiones en el servicio eléctrico, como ocurrió previamente en Cota y Bogotá.



Recomendaciones para la ciudadanía

Ante la interrupción del servicio, que en varios casos supera las 24 horas, la EAAB ha emitido recomendaciones claras para la ciudadanía, buscando minimizar el impacto de estas obras programadas:



Almacenamiento Previsto: Se aconseja a los usuarios llenar el tanque de reserva de su vivienda antes de que inicie la hora programada para el corte. Uso Racional: Se solicita hacer uso del agua de forma racional y responsable, dando prioridad al lavado de manos y a la preparación de alimentos. Límite de Consumo: Si se almacena agua en recipientes adicionales, es fundamental consumirla antes de que transcurran 24 horas.

Para los casos de emergencia o alta necesidad, la EAAB ha previsto el servicio de camiones cisterna. Este servicio se priorizará para centros de alta concentración de público, hospitales y clínicas, y puede ser solicitado a través de la Acualínea 116.

Publicidad

La correcta planificación es vital para mitigar las molestias generadas por estas suspensiones. La ciudadanía debe consultar los detalles específicos de las direcciones y horarios de su barrio. Mientras el Distrito avanza en el mantenimiento de su infraestructura hídrica, se recuerda a los bogotanos la importancia de utilizar los canales oficiales, como el Portal Bogotá o la sección "Bogotá te escucha", para consultar trámites, servicios o reportar cualquier necesidad o inquietud.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL