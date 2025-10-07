En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá del 7 al 9 de octubre

Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá del 7 al 9 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en algunos barrios para ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación en la red.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua en Bogotá hoy, 3 de septiembre
Hora de inicio, localidades y barrios que tendrán corte de agua.
Freepik/ Acueducto

Publicidad

Publicidad

Publicidad