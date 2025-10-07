En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cómo será la Estación Central del Metro de Bogotá, la más grande de la Línea 1 del sistema

Cómo será la Estación Central del Metro de Bogotá, la más grande de la Línea 1 del sistema

La Estación Central del Metro de Bogotá, la número 13 en el actual trazado de la Línea, se planea como una de las estación más grandes del sistema y que conectará con los demás medios de transporte como TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de oct, 2025
La Estación Central estaría ubicada en la Avenida Caracas con Calle 26.
Empresa Metro de Bogotá

