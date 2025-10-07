Con apoyo del Halcón de la Policía de Bogotá recuperaron 8 motocicletas: así fue el operativo

La Secretaria de Seguridad de Bogotá dio a conocer los detalles de un operativo que dio con la recuperación de ocho motocicletas que habían sido robadas en la ciudad y la captura de dos hombres que son señalados de los delitos de hurto y receptación. El golpe al crimen lo dio la Policía Metropolitana empleando el helicóptero conocido como el Halcón de la Policía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Los hechos se registraron en la invasión conocida como Hollywood, donde los uniformados realizaban labores de registro y control. Durante el operativo, la central de radio alertó sobre el hurto reciente de una motocicleta. Gracias al sistema GPS y al despliegue aéreo del Halcón, junto con las patrullas en tierra, las autoridades lograron ubicar el vehículo", se lee en el comunicado de la Secretaria de Seguridad.

Las ocho motocicletas habían sido hurtadas en diferentes localidades de Bogotá. "En el lugar fueron sorprendidos dos hombres empujando la motocicleta dentro del lote, por lo que fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad competente. Además, en el sitio se hallaron otras siete motocicletas y herramientas utilizadas, al parecer, para violentar los sistemas de encendido", agregaron las autoridades. Los dos hombres capturados tienen las edades de 28 y 29 años.



"Con el Halcón de la Policía patrullando desde el aire y los uniformados en tierra vamos a llegar hasta todos los rincones de Bogotá para enfrentar a los delincuentes y cerrarle el espacio a los mercados criminales en la ciudad" dijo César Restrepo, secretario distrital de Seguridad de Bogotá. La Policía Metropolitana de la ciudad reportó que en lo corrido de 2025 el hurto a motocicletas ha disminuido un 21 %, con 932 casos menos frente al mismo periodo del año anterior. Además, han sido recuperadas más de 1.095 motos robadas.

Publicidad

Lea: Ladrón detenido en Bogotá tenía casa por cárcel: estaba armado y con brazalete del Inpec



¿Cómo es el Halcón de la Policía, el helicóptero patrulla de Bogotá?

El Halcón de la Policía es un helicóptero que realiza sobrevuelos estratégicos para brindar apoyo directo a las patrullas en tierra. “La principal función del Halcón es respaldar a las unidades en tierra. Y especialmente en la noche cuando la visibilidad es más limitada y los casos pueden escalar rápidamente”, explicó el mayor Mauricio Abello, tripulante del Halcón.



“Nos reportan el caso desde la central y de inmediato nos conectamos con las patrullas. Desde arriba guiamos el operativo y apoyamos en la ubicación de los sospechosos. Esto mejora la efectividad de las intervenciones”, agregó el mayor Abello. Al presentarse un hecho de relevancia como un hurto, una persecución u otra situación delictiva, el Halcón es activado y sobrevuela el lugar. "Proporcionando desde el aire una visión panorámica que permite a los policías en tierra ubicar mejor a los responsables o anticipar rutas de escape", se lee en un texto de la Secretaria de Seguridad.

Dentro de las principales capturas este 2025 con el seguimiento del Halcón de la Policía se reportó la de un ladrón de vehículos que trató esconderse en un caño en la localidad de Fontibón. Asimismo, se logró la captura de tres personas que robaron un supermercado en Usaquén. “El solo hecho de que el Halcón esté en el aire cambia el comportamiento en los sectores. El delincuente lo siente, y se cohíbe de cometer hechos delictivos”, dijo Abello.

Publicidad

“La ciudad cuenta con un servicio permanente de un helicóptero que juega un papel importante para poder cerrarles los espacios a los criminales”, dijo el secretario de Seguridad. En el marco del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), la Secretaría de Seguridad tiene una estrategia enfocada en la prevención, protección y desarticulación de redes criminales, basándose en el uso de tecnologías avanzadas, la promoción de la cooperación ciudadana y la protección de infraestructuras críticas para crear un entorno urbano más seguro y resiliente.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL