En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Con apoyo del Halcón de la Policía de Bogotá recuperaron 8 motocicletas: así fue el operativo

Con apoyo del Halcón de la Policía de Bogotá recuperaron 8 motocicletas: así fue el operativo

En las últimas horas, las autoridades de Bogotá, con apoyo del Halcón de la Policía Metropolitana, lograron recuperar varias motocicletas hurtadas que eran escondidas en el lote de una invasión.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Con apoyo del Halcón de la Policía de Bogotá recuperaron 8 motocicletas: así fue el operativo
Imágenes aéreas del Halcón de la Policía permitieron dar el golpe al crimen.
Secretaria de Seguridad de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad