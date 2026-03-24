¿Cuál sería la causa de muerte de Santiago Castrillón, promesa de Millonarios? Doctora explica

Sigue la conmoción y el luto en el fútbol colombiano tras la repentina muerte de Santiago Castrillón, quien con apenas 18 años era considerado una de las promesas de las divisiones menores de Millonarios FC. Mientras familiares, compañeros y aficionados intentan asimilar la pérdida, crecen las preguntas sobre las causas que rodearon el inesperado fallecimiento del joven mediocampista.



De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, el futbolista se desplomó en pleno partido disputado en Bogotá el pasado 21 de marzo, en el marco del Torneo Nacional Sub-20. El momento quedó marcado por la angustia: tras recibir el balón en el pecho, el jugador dio un pase y avanzó algunos metros antes de colapsar sobre el terreno de juego. Según relató su madre, Nidia Gómez, el joven alcanzó a recuperar la consciencia por unos instantes, pero volvió a recaer segundos después.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El club informó que el deportista fue atendido de inmediato por el equipo médico en cancha y trasladado en ambulancia a la Clínica la Colina, en el norte de la ciudad. Posteriormente, fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo atención especializada. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el domingo 22 de marzo, rodeado de sus seres queridos.



¿Cuál sería la posible causa de muerte del futbolista?

En medio del dolor, la familia del joven permanece a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal que determine la causa exacta de muerte. Sin embargo, en entrevista con Noticias Caracol, la especialista en medicina del deporte enfocada en alto rendimiento y prevención cardiovascular, Catalina Blanco, ofreció un análisis preliminar sobre los posibles escenarios clínicos detrás de este tipo de episodios en deportistas jóvenes.

“Nos encontramos ante un deportista menor de 35 años y tenemos varias posibilidades que, obviamente, nos toca esperar el dictamen médico, pero dentro de las posibilidades tenemos sobre todo alteraciones eléctricas y estructurales”, explicó la experta. En ese sentido, señaló que una de las hipótesis más relevantes desde la medicina del deporte es la presencia de "patologías cardíacas subyacentes", es decir que podría tratarse de problemas del corazón que la persona ya tenía sin saberlo.



Entre ellas, mencionó la miocardiopatía hipertrófica, anomalías en las arterias coronarias y la miocardiopatía arritmogénica, condiciones que pueden pasar desapercibidas y manifestarse de manera súbita durante la actividad física de alta exigencia. “Son eventos poco frecuentes, pero potencialmente graves”, advirtió.



No obstante, la médica también planteó otra posibilidad asociada directamente con lo ocurrido en el campo de juego: la conmoción cardíaca. “Por lo sucedido dentro del campo, podemos tener también la posibilidad de una conmoción cardíaca, que ocurre por un golpe directo perpendicular en un momento muy específico del ciclo cardíaco. Son eventos que no son predecibles y que pueden llevar a una arritmia maligna durante el desenlace”, detalló.

Publicidad

Este planteamiento cobra relevancia al considerar que el joven recibió el balón en el pecho instantes antes de desplomarse, lo que coincide con este tipo de eventos descritos en la experiencia médica, aunque siguen siendo extremadamente raros.

Desde el enfoque preventivo, la especialista hizo un llamado a fortalecer los controles médicos en el deporte competitivo. “Mi recomendación a todos los padres y deportistas es concientizar sobre la importancia de una valoración precompetitiva y chequeos por cardiología que nos ayudan a predecir y prevenir en algunos casos estos eventos catastróficos”, afirmó.

Publicidad

Según explicó, estos exámenes incluyen evaluaciones clínicas completas, revisión de antecedentes familiares, como casos de muerte súbita o enfermedades coronarias, así como pruebas diagnósticas como electrocardiogramas y, en algunos casos, ecocardiogramas. “Se debe exigir en los planteles que los deportistas cuenten con una valoración médico-deportiva completa”, insistió.

Pese a la tragedia, la familia asegura que Santiago no presentaba antecedentes médicos conocidos, lo que refuerza la incertidumbre en torno al caso. Hoy, su historia deja una profunda huella en el deporte colombiano .

Mientras se espera el dictamen oficial, el país despide a un joven talento que soñaba con llegar a lo más alto del fútbol profesional, un sueño que quedó truncado de manera inesperada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co