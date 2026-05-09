En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MURIÓ GERMÁN VARGAS LLERAS
COLOMBIA DECIDE
HANTAVIRUS
MATEO PÉREZ
SHAKIRA
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Quedó en video: mujer se abalanzó sobre ladrón para evitar que la robara en Chapinero

Quedó en video: mujer se abalanzó sobre ladrón para evitar que la robara en Chapinero

Las autoridades lograron la captura de un hombre de 27 años que se ve en un video tratando de robar a una mujer, quien se abalanza sobre él y con ayuda de la comunidad logra retenerlo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de may, 2026
Comparta en:
Quedó en video: mujer se abalanzó sobre ladrón para evitar que la robara en Chapinero
Momento exacto de intento de robo en Chapinero.
Cortesía

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un sujeto luego de que este intentara robar a una mujer en la calle y lograra ser retenido por la comunidad. El hecho se dio en la localidad de Chapinero y fue captado por una cámara de seguridad en la zona.

"En el marco de la estrategia seguridad, dignidad y democracia, uniformados de la Estación de Policía Chapinero capturaron a una persona señalada de hurtar un celular mediante la modalidad de raponazo en el sector de Chapinero Alto. Los hechos se registraron cuando los policías realizaban labores de patrullaje", explicó en declaraciones el mayor Diego Buitrago de la Policía Metropolinata de Bogotá.

¿Qué se sabe del intento de robo?

El mayor indica que sus compañeros de la institución policial "fueron alertados a través del dispositivo móvil PDA sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la ciudadanía en vía pública. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona que era señalada por la comunidad y gracias a la pronta reacción policial, fue capturado el hombre".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Momentos antes de la captura el hombre de 27 de años "habría despojado a una mujer de su celular y posteriormente emprendió la huida". En un video se ve cómo la mujer no deja que huya y grita desesperadamente pidiendo ayuda, varias personas ayudaron a la mujer a retener al sujeto, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. "La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo y continuar trabajando de manera articulada por la seguridad de la ciudad", concluyó Buitrago.

Últimas Noticias

  1. Centro Comercial Nuestro Bogotá se pronuncia tras muerte de joven dentro de un ascensor
    Muerte de joven dentro de un ascensor -
    Centro Comercial Nuestro Bogotá
    BOGOTÁ

    Centro comercial Nuestro Bogotá se pronuncia tras muerte de joven de 29 años en un ascensor

  2. TransMilenio entregará un viaje gratis a usuarios que cumplan con este requisito: pocos lo conocen
    Alcaldía de Bogotá
    BOGOTÁ

    TransMilenio entregará un pasaje gratis a usuarios que cumplan con este requisito: pocos lo conocen

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Robos

Robos en Bogotá

Policía Metropolitana de Bogotá

Robo de Celulares

Publicidad

Publicidad

Publicidad