Quedó en video: mujer se abalanzó sobre ladrón para evitar que la robara en Chapinero

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un sujeto luego de que este intentara robar a una mujer en la calle y lograra ser retenido por la comunidad. El hecho se dio en la localidad de Chapinero y fue captado por una cámara de seguridad en la zona.



"En el marco de la estrategia seguridad, dignidad y democracia, uniformados de la Estación de Policía Chapinero capturaron a una persona señalada de hurtar un celular mediante la modalidad de raponazo en el sector de Chapinero Alto. Los hechos se registraron cuando los policías realizaban labores de patrullaje", explicó en declaraciones el mayor Diego Buitrago de la Policía Metropolinata de Bogotá.



¿Qué se sabe del intento de robo?

El mayor indica que sus compañeros de la institución policial "fueron alertados a través del dispositivo móvil PDA sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la ciudadanía en vía pública. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona que era señalada por la comunidad y gracias a la pronta reacción policial, fue capturado el hombre".

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Momentos antes de la captura el hombre de 27 de años "habría despojado a una mujer de su celular y posteriormente emprendió la huida". En un video se ve cómo la mujer no deja que huya y grita desesperadamente pidiendo ayuda, varias personas ayudaron a la mujer a retener al sujeto, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. "La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo y continuar trabajando de manera articulada por la seguridad de la ciudad", concluyó Buitrago.

#Bogotá | Un hombre de 27 años fue capturado luego de intentar robar a una mujer en la localidad de Chapinero. El hecho quedó en video.



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