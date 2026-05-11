¿Quiere aprender a escribir desde cero? Los requisitos para acceder a talleres gratuitos de Idartes

La escritura además de ser un sistema de comunicación, es una forma de expresión considerada arte en muchas ocasiones. A través de las palabras, las personas pueden contar historias, transmitir emociones, compartir recuerdos y transformar experiencias en relatos que conectan con otros. Es por eso que, con el objetivo de fortalecer y promover estos espacios en los que las personas puedan desarrollar su creatividad, el Programa Crea abrió una nueva oferta de talleres gratuitos de literatura en Bogotá.



La iniciativa, liderada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, busca acercar la escritura a niños, jóvenes y adultos sin importar si tienen experiencia previa. Los talleres hacen parte de la oferta artística permanente del Programa Crea y estarán disponibles en 19 centros de formación distribuidos en diferentes localidades de la capital.

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De acuerdo con la información entregada por la entidad, los espacios están dirigidos a quienes quieran empezar, o retomar, el ejercicio de escribir desde cero, entendiendo la literatura como una práctica cotidiana y accesible para cualquier persona interesada en expresarse crear historias a través de las palabras.

“Los talleres de literatura en Crea no parten de la idea de formar escritores ‘perfectos’, sino de acompañar procesos de expresión. Nos interesa que las personas descubran su voz y entiendan que lo que tienen para decir es valioso”, explicó María Claudia Parias, directora del Idartes.



La propuesta pedagógica busca romper con la idea tradicional del escritor solitario frente a una hoja en blanco y, en cambio, plantea ejercicios en los que la literatura dialogue con otras artes como el teatro, la imagen, el sonido y las exploraciones audiovisuales.



Según explicó la entidad, un texto puede surgir a partir de una fotografía, una experiencia corporal o incluso un ejercicio escénico. La intención es que las personas encuentren nuevas maneras de acercarse a la escritura y descubran herramientas para narrar sus propias historias.

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“Muchas personas llegan pensando que escribir es difícil o que no es para ellas. Pero cuando empiezan a trabajar desde otras formas de creación, se dan cuenta de que ya tienen historias, recuerdos, imaginaciones. Solo necesitan un espacio para desarrollarlas”, añadió Parias.



¿Cómo inscribirse a los talleres gratuitos?

Las personas interesadas en participar deben ingresar a la página Crea.gov.co y dirigirse al apartado “Inscríbete a los talleres”. Allí deberán seleccionar la localidad en la que desean estudiar y posteriormente elegir el curso de acuerdo con sus intereses.

Dentro de la oferta disponible aparece el área de literatura bajo modalidades relacionadas con narrativa y géneros literarios. Después de seleccionar el taller, los aspirantes tendrán que diligenciar el formulario correspondiente y esperar a ser contactados por el programa.

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Las inscripciones son gratuitas, aunque la disponibilidad de cupos es limitada en algunos cursos, por lo que las autoridades recomendaron revisar la oferta con anticipación.

También es importante verificar cuidadosamente los horarios, ya que estos cambian dependiendo de la localidad y del centro de formación artística en el que se dicten las clases.



Localidades con talleres disponibles

Los talleres del Programa Crea estarán disponibles en diferentes sectores de Bogotá, entre ellos:



Suba

Santa Fe

San Cristóbal

Usme

Tunjuelito

Kennedy

Engativá

Barrios Unidos

Teusaquillo

Los Mártires

Antonio Nariño

Puente Aranda

La Candelaria

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Para completar el proceso de inscripción, los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:



Fotocopia del documento de identidad.

Certificado de afiliación al sistema de salud.

Recibo de servicio público, ya sea de agua, luz o gas.

Con esta estrategia, el Programa Crea busca ampliar el acceso a la formación artística y abrir espacios para que más ciudadanos encuentren en la escritura una herramienta de expresión, creación y oportunidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co