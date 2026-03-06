Denuncian presunto abuso sexual en jardín infantil en el norte de Bogotá: institución respondió

En últimas horas se conoció una denuncia de un supuesto abuso sexual a una menor de edad de tres años que implicaría a un docente del Jardín Infantil Stanford, ubicado en la calle 134a #16, en el norte de Bogotá. La institución educativa emitió un comunicado al respecto, y mencionó que está dispuesta a colaborar con las autoridades respectivas para esclarecer el hecho.

Según Blu Radio, la madre de la menor denunció que el señalado docente, identificado como "Mr. Jonathan", le hizo tocamientos inapropiados a la niña bajo la premisa de que era un "juego". La mujer había notado comportamientos extraños en su hija desde hace dos semanas, por lo que, tras varios intentos de saber qué pasaba, la estudiante contó lo que sucedió.



"Ella me dice que su Mr. Jonathan le toca su parte íntima, pero que es un juego, sale corriendo... Me dice que en su clase de ballet, ella estaba con su vestido, Mr. Jonathan entra, le toca sus partes íntimas", comentó la madre de la víctima. Luego de conocer la agresión, la familia acudió a un centro hospitalario donde, según contó la denunciante, los exámenes médicos y el personal de psicología y trabajo social confirmaron que fue un abuso.



Al informar de lo sucedido al jardín, la madre aseguró que la rectora fue "muy ajena al caso" y se negó a entregar los datos completos del profesor involucrado. La mujer dijo que, de acuerdo con un comunicado de la institución, el docente fue suspendido, pero de manera "temporal", bajo el argumento de que el colegio aún no cuenta con "pruebas": "La rectora siempre está respaldando el nombre del jardín, el nombre del profesor... me decía: 'Tengo que hablar primero con el profesor, tengo que escuchar su testimonio'. Hasta el momento el colegio dice que eso se tiene que mantener reservado, solo con ellos".

Añadió que, en otra comunicación, el jardín pidió que no compartiera los hechos para evitar "especulaciones". "Hay un comunicado que emitió el colegio... que yo no tengo que estar diciéndole nada a los otros padres. La directora dice que es mejor yo no decir nada, que ella va a manejar el caso internamente", aseguró.



Se pronunció el Jardín Infantil Stanford

A través de un comunicado público, el Jardín Infantil Stanford afirmó que, frente a la situación que actualmente es objeto de investigación y que involucra a miembros de su comunidad educativa, "consideramos importante dirigirnos a la opinión pública con un mensaje de transparencia, responsabilidad y compromiso con la verdad. Desde el momento en que tuvimos conocimiento el día 4 de marzo de 2026 en horas de la mañana, de los presuntos hechos, nuestra prioridad ha sido garantizar el cuidado y la protección de los menores de edad, así como brindar acompañamiento respetuoso a la familia involucrada".

La institución dijo que "realizó los procedimientos correspondientes contemplados en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar". Asimismo, que "ha puesto a disposición de las autoridades competentes toda la información necesaria para el desarrollo de la investigación sobre el particular. Esto incluye registros institucionales, material audiovisual y cualquier otro elemento que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos".

Por otro lado, reiteró: "Nuestra Institución ha actuado con responsabilidad para garantizar la salvaguarda de los derechos de la menor involucrada (...) Nuestra Institución mantiene una politica de cero tolerancia frente a cualquier forma de vulneración de los derechos de los niños y niñas. La protección de la infancia no solo es un deber legal, sino un compromiso ético que guia nuestras decisiones, nuestros protocolos y nuestra labor educativa".

