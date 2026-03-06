Mujer víctima de ataque con martillo en Bogotá muestra su rostro por primera vez: "Una nueva etapa"

Hace casi seis meses la vida de Karina Rincón cambió para siempre. La noche del 22 de septiembre de 2025, recibió múltiples golpes en su cráneo y su cara con un martillo a manos de su expareja sentimental. El agresor, José Urbano Medina, quien además es el padre de su hija de 5 años, creyó haberla matado. Pero, mientras ella luchaba por su vida, él fue capturado y judicializado. Este viernes Karina decidió mostrar su rostro por primera vez tras el ataque, en entrevista con Noticias Caracol.

Karina relató que recibió 24 golpes con el martillo, cuatro en su rostro y 20 en el cráneo. "Tengo una cicatriz en mi boca, que va hasta mi nariz. Tuve una reconstrucción completa de frente, una parte de titanio porque fue perforado totalmente el hueso del cráneo", relató, y añadió que el proceso "ha sido muy duro", pero que le agradece a todos los que la han ayudado.

"Estar hoy acá y dar a conocer mi rostro enfrente de las cámaras después del episodio, en el que fui víctima de intento de feminicidio agravado. (...) No ha sido fácil, mi cabello está volviendo a crecer, antes me llegaba a la cintura, y nosotras como mujeres somos vanidosas. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, es una conmemoración para todas las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia", añadió.



Contó también que el proceso para contarle a su hija de 5 años lo que ocurrió ha sido complejo. "Ella ha sido mi fortaleza realmente. Para poder abordar el tema con mi hija tuve que consultar primero con una psicóloga pediátrica. Se le debía decir a la niña lo que ocurrió de una buena forma para que no fuera complejo para ella, y más por qué es su papá, ella pregunta por su papá. (...) Es una nueva etapa de vida para la niña también", aseguró Karina.



La mujer, por otro lado, afirmó que vio a su agresor tiempo después, durante una audiencia. "Fue la segunda a la que logré quedarme un rato, porque fue muy difícil verlo la primera vez... quedan temas no solamente físicos sino psicológicos, como el miedo, la vulnerabilidad, lo veo diferente. No sé si estará arrepentido o no, simplemente no quiero estar cerca nunca más de él", dijo.

Aunque han sido meses difíciles, indicó que "hay un propósito" con su testimonio: "He creado una fundación que lleva mi nombre, Karina Durán, en donde lo que pretendo es brindar un apoyo a la mujer que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia intrafamiliar o una agresión, ya sea intento de feminicidio (..) Fortalecerlas no solamente a ellas sino a su grupo familiar", explicó.

Así fue el día de la agresión contra Karina Rincón

Karina fue agredida con el martillo en su casa en Fontibón, occidente de Bogotá. Acababa de llegar de una fiesta de cumpleaños y su expareja entró a la vivienda sin previo aviso y la empezó a atacar por la espalda, mientras su hija dormía. "Yo gritaba y pedía ayuda, pero mi bebé, gracias a Dios, no despertó", contó en su primera entrevista con este medio, donde aún ocultaba su rostro. En su relato añadió que ya había pedido ayuda debido a las amenazas del agresor, pero en el momento dice que no se la brindaron.

Tras el suceso, y después de que el agresor escapó, los vecinos fueron quienes alertaron que el perro que se encontraba en la casa estaba ladrando, por lo que un guardia de seguridad decidió entrar a la vivienda. Aunque inicialmente dice que la encontró sin signos vitales, decidió pedir ayuda médica, por lo que Karina fue trasladada al Hospital de Kennedy.

"Se le hace las imágenes y evidenciamos que tiene múltiples fracturas en cráneo, región frontal, se traslada inmediatamente a cirugía, una cirugía extensa de más o menos 10 horas, hubo necesidad de reconstruir parte de su hueso frontal, parte de su hueso occipital, se le retiró la esquirla ósea que tenía , se le hicieron múltiples lavados", afirmó Rodolfo Duarte, director de la institución.

El agresor, además, le quitó los dientes mientras ella estaba inconsciente, por lo que la clínica Symetria Maxilofacial le regaló las prótesis dentales. "Es la primera parte ,que es para devolver la seguridad, y en cierta parte como la función para que ella puede hablar, comer, sentirse un poco más adaptada nuevamente a sus actividades normales", explicó Paola Osorio, cirujana maxilofacial.



¿Qué se sabe del agresor?

José Urbano Medina, de 51 años, fue imputado por el delito de tentativa de feminicidio agravado. Su actitud de burla en las audiencias ha sido cuestionada por la defensa de Karina. "Debemos cuestionar también que se quiera cambiar a la fiscal del caso, y trasladarla a otra ciudad y no entendemos por qué. Es una fiscal que ha llevado su caso de manera rápida y eficaz. También que frente a la audiencia de acusación y la postulación de la víctima, el agresor se mostraba displicente, burlón, e irrespetuoso frente a la postulación misma", aseguró Ricardo Burgos, representante de víctimas.

Urbano no aceptó los cargos, y su proceso penal está en etapa preparatoria. Actualmente se expone a una condena de 28 años de prisión.

