El día cuando la víctima de un ataque con martillo vio a su expareja por primera vez en audiencia

Karina Rincón fue víctima de un brutal ataque por parte de su expareja el 22 de septiembre del año pasado en Bogotá. Seis meses después de este intento de feminicidio, en el que esta mujer recibió varios golpes de un martillo, en su cráneo y cara, Rincón vuelve a aparecer en televisión y mostró su rostro para contar cómo ha sido su recuperación.

Fueron 24 martillazos en total los que le dio su expareja, José Urbano Medina, en esa noche que le dejó 20 cicatrices a Karina Rincón, a tal punto que varias partes de ella tuvieron que ser reconstruidas. Incluso llegó a perder parte de su sonrisa, porque los golpes afectaron su dentadura



Los seis meses que han pasado desde el ataque han consistido en que Rincón sane sus heridas físicas y lleve un proceso psicológico. De igual forma, ha llevado un proceso con su hija, menor de edad, en el que no le ha ocultado la verdad de lo que hizo su padre. Pero también se ha llevado un proceso judicial de varias audiencias.

Rincón relata que tuvo que verlo en la segunda audiencia que realizó el ente acusador. “Fue muy difícil verlo la primera vez”, confesó. “Quedan temas, no solamente físicos, sino psicológicos como el miedo, vulnerabilidad, y verlo me traía muchísimo miedo, mucho miedo”.



A los ojos de Karina Rincón, su expareja ahora tiene un aspecto de maldad. Ya no lo ve como antes. “Siento que ha cambiado”. La mezcla de sentimientos que ahora le suscita ver a José Urbano hace que ella no quiera estar cerca de él, así como tampoco lo esté su hija.



El pasado 26 de febrero, el victimario de Karina Rincón fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación de haber cometido el delito de feminicidio en grado de tentativa. De acuerdo con el ente acusador, Medina le causó “golpes enteros en la cabeza, doblegando a la víctima hasta ponerla en una situación en que era imposible defenderse”. En el presente, Medina permanece privado de la libertad en centro carcelario.



Karina, por su parte, siente que después de este episodio le halló un nuevo propósito a su vida. Por eso creó la Fundación Karina Durán para apoyar a mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, para que quienes lleguen a este lugar reconozcan que lo que les sucedió no se reduce simplemente a un episodio de agresión dentro de casa. Ella pretende fortalecer a estas mujeres y a sus víctimas a partir de proyectos productivos y sociales. “Una mujer que no tiene definida su parte económica, en su mayoría es víctima de violencia”.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

*Con reportería de Héctor Rojas, de Noticias Caracol