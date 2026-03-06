Video delató a 'reina del cosquilleo' de Engativá, occidente de Bogotá: fue dejada en libertad

En cámaras de seguridad quedó grabado cómo operaba la llamada 'reina del cosquilleo' en la localidad de Engativá, una mujer que tenía 10 anotaciones por hurto agravado, es decir, era reincidente del delito. Los hechos por los que fue capturada ocurrieron en el barrio Engativá Pueblo, cuando las autoridades fueron alertadas por un presunto hurto en un establecimiento comercial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"De manera inmediata, los uniformados se desplazaron al lugar y, al llegar, la víctima manifestó que, mientras atendía a varios clientes, una mujer habría aprovechado un momento de distracción para sustraer dinero de la caja registradora", indicó la Policía Metropolitana de Bogotá en un comunicado. El hurto quedó registrado en las cámaras, donde se ve que la 'reina del cosquilleo' verifica que el dueño del local está ocupado para ingresar rápidamente a la caja y retirar los billetes.



Gracias a la reacción de los policías de la Estación de Engativá ante el llamado de la comunidad, se logró la captura de la presunta responsable y la recuperación de dos millones de pesos en efectivo. La capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente. Sin embargo, horas después quedó en libertad porque indemnizó a la víctima y le pagó 5 millones de pesos.



La Policía Metropolitana de Bogotá ha reportado 1.645 capturas por hurto en los corrido del año 2026. "Además ratifica su compromiso con la seguridad y continúa adelantando acciones operativas para prevenir los delitos que afectan a la comunidad. Asimismo, invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente a través de la línea 123 o de los canales institucionales habilitados", aseguró.



Policía logra recuperar vehículo hurtado en Bogotá

Esta captura se sumó a otros logros de la Policía contra el hurto en Bogotá. Uno de ellos ocurrió el pasado jueves 6 de marzo, cuando uniformados del CAI Lucero lograron la captura de dos hombres en el barrio San Joaquín, localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad. A través de la central de radio se alertó a la patrulla de vigilancia sobre el hurto de un automotor. De inmediato, los policías iniciaron la búsqueda y, gracias al sistema de rastreo GPS con el que contaba el vehículo y a la rápida reacción de los uniformados, se logró su recuperación.

Publicidad

Según manifestó la víctima, habría solicitado un servicio a través de una aplicación de transporte y, al llegar al punto acordado, fue intimidado con arma de fuego y despojado del vehículo. Tras una persecución, se logró la captura de los presuntos responsables en una zona boscosa. A uno de ellos le fue incautada un arma traumática con varios cartuchos.

Posteriormente, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que uno de los detenidos presenta una orden judicial vigente por el delito de hurto agravado.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

