Habrá día cívico en Bogotá en honor a Miguel Uribe Turbay: calles y estaciones tendrán su nombre

El Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, una iniciativa que establece un conjunto de acciones para reconocer la trayectoria pública de Miguel Uribe Turbay, exconcejal, expresidente del Cabildo Distrital, secretario de Gobierno, senador y precandidato presidencial. El proyecto se aprobó luego del atentado ocurrido en el parque El Golfito, en Fontibón, el 7 de junio de 2025, hecho que produjo heridas que derivaron en su muerte el 11 de agosto del mismo año. La medida reúne decisiones relacionadas con movilidad, espacio público, equipamientos institucionales y fechas del calendario cívico del Distrito.

Avenidas de Bogotá que llevarán nombre de Miguel Uribe Turbay

El acuerdo determina que la avenida Calle 34, en el tramo entre la carrera Séptima y el enlace con la avenida Las Américas y la calle 26, llevará el nombre avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay. La decisión incorpora la vía dentro de los elementos territoriales que recordarán el paso del dirigente por el servicio público y su participación en discusiones legislativas y administrativas de alcance urbano. Otro punto del acuerdo autoriza a la administración distrital a asignar el nombre Miguel Uribe Turbay a una estación del Sistema Integrado de Transporte Público. La estación puede pertenecer a la Primera Línea del Metro, a una troncal de TransMilenio o al sistema de cable aéreo. La selección dependerá de estudios técnicos y decisiones sectoriales posteriores, sin preferencia establecida en el documento aprobado por el Cabildo.

Esta disposición se articula con el papel que tuvo Uribe Turbay en debates sobre movilidad y en el seguimiento a procesos administrativos del proyecto Metro durante sus periodos en cargos distritales y en el Congreso de la República, según expuso la bancada proponente durante la discusión del proyecto. El lugar donde ocurrió el atentado, el parque El Golfito, en Fontibón, será renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay. Allí se instalará un monumento que funcionará como punto de referencia para actividades ciudadanas vinculadas a memoria y participación democrática. La transformación del parque aparece de forma explícita en el articulado y en las intervenciones de los concejales firmantes de la iniciativa.



El acuerdo también incluye la posibilidad de que el Distrito asigne el nombre de Uribe Turbay a otros equipamientos culturales o deportivos, siempre que exista viabilidad técnica. Entre los lugares mencionados durante el debate se encuentran el Estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes y el CEFE de Chapinero. La decisión final sobre cualquier cambio requerirá estudios previos y conceptos de las entidades responsables de cada espacio.



El proyecto establece que el Salón Presidentes del Concejo de Bogotá se denominará Salón Presidentes Miguel Uribe Turbay. La medida se integra a un conjunto de elementos simbólicos dentro del Cabildo: un busto en la plazoleta interna, un óleo en el Salón Comuneros y una estatua en la plazoleta fundacional de Usaquén. También se construirá un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central, espacio donde reposan figuras relevantes de la vida pública nacional.



Creación de una sede educativa y de un espacio académico

El acuerdo autoriza la creación de una nueva sede educativa distrital que llevará su nombre. Además, establece un espacio académico con actividades de investigación sobre gestión pública, institucionalidad y participación ciudadana. Este espacio se desarrollará mediante articulación con entidades educativas, organizaciones sociales y el sector privado, incluida la Fundación Solidaridad por Colombia, mencionada en la discusión del proyecto.



Habrá día cívico en Bogotá en homenaje a Miguel Uribe Turbay

El acuerdo fija que cada 11 de agosto Bogotá tendrá el Día Cívico Miguel Uribe Turbay. La fecha coincide con el día de su fallecimiento, luego del periodo de hospitalización que siguió al atentado del 7 de junio de 2025. Ese día se realizarán actividades organizadas por entidades distritales y organizaciones sociales. Entre ellas se incluyen la Caminata de la Solidaridad y la Media Maratón Miguel Uribe Turbay, eventos establecidos como parte del calendario anual. Estos espacios funcionarán como mecanismo de participación comunitaria y como plataformas para iniciativas con enfoque social y colectivo.

El Proyecto de Acuerdo 768 de 2025 fue presentado por concejales de la bancada del Centro Democrático: Andrés Barrios, Óscar Ramírez Vahos, Sandra Forero, Humberto "Papo" Amín, Julián Uscátegui, Diana Diago y Andrea "Tata" Hernández. La iniciativa se sustentó en documentos y debates que destacaron la participación de Uribe Turbay en procesos de modernización administrativa y en discusiones sobre seguridad, gobernabilidad y movilidad urbana. Durante la sesión, los proponentes señalaron que la aprobación del acuerdo busca mantener la memoria institucional del dirigente, reforzar el valor del servicio público y generar mecanismos para promover actividades ciudadanas alrededor de la gestión pública y la participación democrática.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL