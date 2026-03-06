VIDEO | Persecución de película tras registro policial en Bogotá dejó un hombre armado capturado

Tras una persecución de película que quedó registrada en video, la Policía Metropolitana de Bogotá logró capturar, en flagrancia, a un hombre de 40 años de edad por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas y falsedad marcaria. La captura ocurrió en la localidad de Tunjuelito, mientras integrantes de esta institución desarrollaban una labor habitual de partrullaje en la zona.

Acorde con lo que informaron las autoridades, todo aconteció mientras los uniformados de la institución hacían las tradicionales labores de patrullaje. En eso, estas personas observaron al conductor de un vehículo que se comportaba de manera sospechosa, razón por la que decidieron solicitarle un registro y verificar que todos sus documentos y papeles se encontraran al día.

La respuesta del hombre misterioso fue aún más extraña, pues este, contrario a obedecer a las autoridades, decidió emprender la huida en una motocicleta sin razones aparentes; por esta razón, las autoridades iniciaron un plan candado para lograr detenerlo. En eso, inició una persecución de película que quedó registrada en cámaras de seguridad. Los videos, posteriormente, fueron divulgados por la Policía Nacional.



Este hombre quedó sin escapatoria luego de que fuera descubierto en #Tunjuelito movilizándose en un vehículo con placas falsas y un arma de fuego.



Mediante plan candado, fue capturado corriendo por la Av. Boyacá.



Cuenta con antecedentes por concusión y secuestro extorsivo. pic.twitter.com/GKfLeFQOTx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 5, 2026

El hombre, al sentirse rodeado, decidió bajar de la motocicleta en la que escapaba y correr a lo ancho de la conocida avenida Boyacá de la capital, frente a decenas de carros que transitaban por el punto y veían con sorpresa la extraña escena. Pese a sus esfuerzos por escapar, las patrullas de vigilancia de la Policía Nacional interceptaron y pudieron capturar a este hombre, a quien le hallaron una pistola calibre 9 milímetros tras hacerle una requisa.

Una vez lograron detener al hombre, también descubrieron que el primer vehículo en el que este se movilizaba tenía placas falsas. Estos hechos fueron suficientes para que la Policía lo dejara a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos que se le atribuyen.

También se pudo conocer que el sujeto capturado, hoy puesto a disposición de las autoridades competentes, contaba con antecedentes por los delitos de concusión y secuestro extorsivo. La Policía Nacional, por su parte, continúa invitando a la comunidad a "seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de los diferentes canales de comunicación o al CAI más cercano".

