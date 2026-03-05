Presunto ladrón terminó herido en Bogotá tras intento de robo a vehículo: preocupación en la ciudad

En la noche del miércoles 4 de marzo se registraron dos intentos de robo de camionetas en Bogotá que terminaron frustrados luego de la reacción de las posibles víctimas y la comunidad. Los hechos ocurrieron en barrios de la localidad de Puente Aranda y en el sector de La Pradera.

El primer caso se presentó en el barrio Trinidad Galán, al sur de la ciudad. Varios delincuentes llegaron en un vehículo y abordaron a una familia que se encontraba frente a su vivienda. Según testigos, al menos cinco hombres participaron en el intento de robo. De acuerdo con lo conocido por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, los asaltantes retuvieron al padre de la familia mientras intentaban llevarse el vehículo. En medio de la situación, la mujer que lo acompañaba se refugió en la casa y comenzó a gritar pidiendo ayuda.

Los llamados precisamente alertaron a los vecinos del sector, quienes salieron a la calle y enfrentaron a los presuntos ladrones lanzándoles botellas y piedras, lo que obligó a los delincuentes a huir del lugar. En este caso, los atacantes no lograron llevarse el vehículo ni pertenencias de la familia.



Presunto delincuente terminó herido en otro intento de robo

El segundo hecho ocurrió en el barrio La Pradera, de la localidad de Kennedy, donde un grupo de hombres intentó robar otra camioneta. Sin embargo, en el lugar se encontraban dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien reaccionó accionando su arma de dotación.



Durante el enfrentamiento, el escolta disparó e hirió a uno de los presuntos delincuentes, aunque él también resultó lesionado. De acuerdo con la Policía Nacional, ambos fueron trasladados a centros asistenciales. Tras el intercambio de disparos, los responsables del intento de robo escaparon del sitio. El teniente coronel Freddy Muñoz, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, declaró que tres armas fueron incautadas después de este hecho.



Habitantes de los sectores afectados le manifestaron a este medio que los robos de vehículos se han vuelto frecuentes, especialmente durante la noche, cuando delincuentes llegan en carros robados, atacan a las familias cuando están ingresando a sus viviendas y luego intentan huir con los vehículos.

Ante esta situación, varios residentes señalan que continuarán alertando y reaccionando cuando se presenten hechos similares en sus barrios. Entretanto, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes sobre lo ocurrido.

