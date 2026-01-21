Denuncian presunto caso de maltrato animal contra dos perros en la localidad de Bosa

Un presunto caso de maltrato animal ha generado preocupación e indignación entre los habitantes de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, luego de que vecinos denunciaran la situación de dos perritos que, según relatan, permanecen encerrados en una vivienda sin recibir alimento ni los cuidados básicos necesarios para su bienestar. La denuncia fue difundida públicamente a través de la plataforma a favor de los derechos de los animales Alto, que hizo un llamado urgente a las autoridades competentes.



De acuerdo con la información compartida por los vecinos, los animales se encontrarían encerrados dentro de una casa, en condiciones que, a su juicio, ponen en riesgo su salud. Las personas que alertaron sobre el caso aseguran que los perros presentan signos visibles de desnutrición, pues se observan muy delgados, lo que ha despertado una creciente preocupación en la comunidad.

En el material audiovisual difundido por la plataforma Alto se aprecia a los animales con aparente bajo peso a través de una ventana protegida por rejas, lo que refuerza la denuncia realizada por los residentes del sector. Según los vecinos, la situación no sería reciente y se habría prolongado en el tiempo sin que, hasta el momento, se evidencie una intervención efectiva por parte de las autoridades.

Además de la falta de alimento, los denunciantes aseguran que los propietarios de la vivienda llegarían en horas de la noche y, presuntamente, maltratarían a los animales, una acusación que ha incrementado la alarma entre quienes han intentado buscar ayuda institucional. Sin embargo, los vecinos aclaran que, pese a los llamados realizados, no han recibido una respuesta oportuna que permita garantizar la protección de los perros.



Ante la gravedad de la denuncia, los habitantes del sector decidieron acudir a las redes sociales y a plataformas de difusión ciudadana para visibilizar el caso y solicitar apoyo. En los mensajes publicados se hace un llamado directo a la Alcaldía Local de Bosa y a la Policía de Bogotá, con el fin de que se realice una verificación urgente de las condiciones en las que se encuentran los animales.

Según la información conocida, la dirección donde se encontrarían los perritos ya fue notificada y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

La plataforma Alto, encargada de divulgar el video y la denuncia, también resaltó que, de acuerdo con lo observado, los animales aparentemente no han recibido ayuda tras haberse informado el caso, lo que mantiene la preocupación sobre su estado de salud y su permanencia en el lugar.

Por ahora, la comunidad permanece atenta al avance del caso, con la esperanza de que la denuncia permita una pronta intervención y que los animales reciban la protección que, según los denunciantes, necesitan con urgencia.

¿Qué hacer si siente que un animal esta en riesgo?

Si un ciudadano en Colombia sospecha que un animal está en peligro, las autoridades recomiendan seguir un protocolo claro para garantizar su protección. El maltrato animal en el país puede tener sanciones que incluyen penas de prisión y multas económicas, por lo que es importante actuar de forma correcta y responsable. Estas son las rutas sugeridas:

Evalúe la situación: verifique si hay señales de maltrato físico, abandono, falta de comida o agua, o encierro prolongado.

verifique si hay señales de maltrato físico, abandono, falta de comida o agua, o encierro prolongado. Registre evidencia: tome fotos o videos sin exponerse a riesgos ni invadir propiedad privada.

tome fotos o videos sin exponerse a riesgos ni invadir propiedad privada. Hable con el dueño (solo si es seguro): en algunos casos, una advertencia puede corregir la situación.

(solo si es seguro): en algunos casos, una advertencia puede corregir la situación. Llame a la Policía Ambiental (123): explique el caso y comparta la evidencia recopilada.

(123): explique el caso y comparta la evidencia recopilada. Contacte a la Secretaría de Ambiente o Protección Animal: pueden realizar visitas técnicas y verificar el bienestar del animal.

pueden realizar visitas técnicas y verificar el bienestar del animal. Reporte ante la Fiscalía: el maltrato animal es un delito y puede ser denunciado formalmente.

el maltrato animal es un delito y puede ser denunciado formalmente. Busque apoyo de fundaciones u organizaciones protectoras: ayudan a gestionar rescates y orientar sobre el proceso.

ayudan a gestionar rescates y orientar sobre el proceso. No retire el animal por su cuenta: hacerlo sin acompañamiento oficial puede generar consecuencias legales.

